【日本景點】京都賞楓必去絕美「瑠璃光院」 　三大風格庭院一年只開放兩次

▲ 去日本京都賞楓，必要去瑠璃光院！

說到賞楓，當然少不了日本京都這個賞楓勝地，踏入秋天，紅葉與京都的建築物，簡直是「絕配」。當中有賞楓必去的八瀬瑠璃光院瑠璃光院，當地的景色吸引了不少旅客朝聖！一年只有兩季開放，大家可以欣賞到庭院被楓葉包圍的畫面，簡直是如夢似幻的美景！

京都必去的楓葉景點之一「瑠璃光院」，每年只有夏天新綠及秋天紅葉分別開放兩個月，即一共四個月對外開放，大家還有機會欣賞到紅葉美景倒映在長桌上，詩情畫意的景色令人嘆為觀止。

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瑠璃光院原址是京都望族兼是政治人物田中源太郎興建的別墅，後來大正時期至昭和初期重新裝修，直到2005年變成佔地1萬2千坪的寺院，直到2015年才對外開放，一共有三個不同風格的庭院， 讓大家細賞。除了可以欣賞紅葉，瑠璃光院2樓還有抄經文的體驗區，提供抄經用具如紙、筆，大家可以靜心抄經文，為自身祈福，洗滌心靈，放鬆身心，去除雜念。庭院更設有「抹茶席」，可以一邊欣賞風景，一邊品茶。

前往方法：

電車：搭乘京阪電車或京都市巴士到「出町柳站」，出站步行至「叡山電車出町柳站」搭乘叡山本線的車於「八瀬比叡山口站」下車後跟著指示牌步行5分鐘

巴士：搭乘京都地鐵到「國際會館站」出站後轉乘京都巴士（開往大原・小出石方面）於「八瀬站前站」下車後跟著指示牌步行7分鐘

最快到達的方法是乘搭電車，去到「八瀬比叡山口站」，只有一個出口，大家只需要跟著指示牌前往便可。

地址：京都府京都市左京區上高野東山55

春季開放時間：4月15日～6月15日（每年會不同，請參考官網）

秋季開放時間：10月1日～12月4日（每年會不同，請參考官網）

參觀時間：10:00~16:00（16:30關閉）

門票票價：2000日元

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責任編緝：蕭雅文