【金馬獎2022】袁澧林初入圍挑戰劉雅瑟　張艾嘉第十度角逐金馬影后

▲ 第59屆金馬獎頒獎典禮將於本周六（11月19日）在台北國父紀念館舉行。

第59屆金馬獎頒獎典禮將於本周六（11月19日）在台北國父紀念館舉行，今屆邀來名導是枝裕和、日本影后黑木瞳任頒獎嘉賓，而港片也有不少入圍，包括林家棟、劉雅瑟《智齒》、張繼聰、袁澧林《窄路微塵》，都分別角逐最佳男女主角，而張艾嘉主演的港片《燈花闌珊》亦入圍影后提名。

被台灣傳媒封為「華人版梅莉史翠普」的張艾嘉，曾十度入圍金馬獎角逐最佳女主角。而劉雅瑟在《智齒》的搏命演出，早獲封香港金像獎最佳女主角，故亦被視為金馬影后大熱。另外3位對手包括《窄路微塵》袁澧林、《咒》蔡亘晏及《花路阿朱媽》洪慧芳。

▲ 袁澧林角逐金馬影后。（經濟日報圖片）

袁澧林：沒有壓力

影圈新貴袁澧林（Angela），今年先後演出《闔家辣》、《過時‧過節》，《窄路微塵》當女主角，演一位年青單親媽媽，帶著小女兒在艱艱難混沌的病毒日子，就算如社會微塵，仍努力活出一份希望，富演技挑戰。

對能夠入圍便，Angela感驚喜。她接受專訪表示：「自己拍戲經驗不多，回望過去演出，其實仍是做得不好，對演戲亦有很多不明白地方，故獲提名有其意義，覺得努力能獲認同已很感動，因此沒有壓力。」

至於資深實力派張艾嘉，上一次奪金馬影后獎是1986年的《最愛》，今次她參演港片《燈火闌珊》，戲中她全心延續丈夫生前的霓虹燈工場，由喪偶延伸至城市光輝的失落，演得細膩動人。

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張艾嘉早前接受專訪時，提到再一次入圍，她笑言很難去形容心情。「不是care與否的問題，而是演員就要做好本份，如有獎項是luck，我都很意外，亦感謝獲得提名，但始終覺得演好自己的戲是應該的。」

金馬獎影后提名

張艾嘉《燈火闌珊》

袁澧林《窄路微塵》

蔡亘晏《咒》

劉雅瑟《智齒》

洪慧芳《花路阿朱媽》

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