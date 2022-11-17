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【死因研訊】6旬漢血管瘤撕裂裁定死於自然 死因庭建議統一轉院指引及調低門檻

社會 13:14 2022/11/17

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死者胞妹蔡慧冰（左）對廣華醫院醫生漠視生命感無奈。（陳曉欣攝）

67歲男子於2019年在仁濟醫院被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門，需轉往聯網醫院治療。廣華醫院疑四度拒收，最終病人被送往瑪麗醫院治療，留院9天後不治。經過3天死因研訊後，5人陪審團退庭商議約1個半小時後，今（17日）裁定死者死於自然，並建議醫管局統一各間醫院的轉院指引和調低轉院門檻。

死者蔡志德，終年67歲。醫管局以利害關係方列席。研訊由死因裁判官何俊堯審理，設2男3女陪審團。死者的直接死因為急性心肌梗塞，由血管瘤破裂引致。

陪審團一致裁定死者死於自然，導致死亡的疾病為急性心肌梗塞。陪審團向醫管局作出2項建議，包括統一各間醫院的轉院指引，舉例指廣華醫院和瑪嘉烈醫院的轉院指引均不同，並建議調低病人的轉院門檻，只要病人符合血壓低於80或神志清醒其中一項要求時，便可轉院。

死者胞妹蔡慧冰在庭外表示，廣華醫院醫生明知兄長不轉院治療必定死亡，仍選擇拒收症，對醫生可以如此輕視生命感到無奈。蔡表示，即使其兄在轉院期間有心臟停頓風險，仍會作出同樣決定，「呢個係唯一令阿哥生存嘅選擇」，認為廣華扼殺兄長的生存機會，「原來仁濟咁努力，係因為廣華唔肯收先會搞成咁」。

死者在2019年3月25日晚腸胃不適，被送往仁濟醫院急症室，後被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門而須轉院治療。

仁濟醫院外科醫生梁國達早前供稱，死者在凌晨3時許時神志清醒，但血壓低於80，梁兩度請求廣華醫院接收死者，但廣華一方指死者血壓過低，未符指引要求而拒絕。至4時許，死者血壓回升至88和清醒，梁再兩度提出請求，亦被拒絕，未幾心臟停頓。仁濟醫院亦曾提出預備手術室，邀請廣華醫院派員到場動手術，惟亦被拒絕。死者最終在3月26日早上獲跨聯網的瑪麗醫院接收，留院9日後不治。

血管外科專家劉潤皇日前供稱，死者年輕，除高血壓外沒有其他疾病，而且經歷心臟停頓仍捱得住，廣華應接收死者，明言不轉院是「死路一條」。

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記者：陳曉欣

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