  • 26°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 14:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死因研訊】6旬漢血管瘤撕裂裁定死於自然　死因庭建議統一轉院指引及調低門檻

社會 13:14 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

5人陪審團今（17日）退庭商議約1個半小時後，裁定死者死於自然。（資料圖片）

67歲男子於2019年在仁濟醫院被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門，需轉往誇聯網醫院治療。廣華醫院疑四度拒收，最終病人被送往瑪麗醫院治療，留院9天後不治。經過3天死因研訊後，5人陪審團今（17日）退庭商議約1個半小時後，裁定死者死於自然，並建議醫管局統一各間醫院的轉院指引和調低轉院門檻。

死者蔡志德，終年67歲。醫管局以利害關係方列席。研訊由死因裁判官何俊堯審理，設2男3女陪審團。死者的直接死因為急性心肌梗塞，由血管瘤破裂引致。

死者在2019年3月25日晚腸胃不適，被送往仁濟醫院急症室，後被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門而須轉院治療。廣華醫院疑四度拒絕接收，死者其後被送到瑪麗醫院動手術，延至4月3日死亡。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【死因研訊】6旬漢血管瘤撕裂亡死因續訊　專家認為廣華應接收死者
15:03 2022/11/16
【死因研訊】6旬漢血管瘤撕裂亡死因續訊　專家認為廣華應接收死者
【死因研訊】患血管瘤漢不治死因續訊　被指拒收病人廣華醫生稱憂途中心臟停頓
18:32 2022/11/15
【死因研訊】患血管瘤漢不治死因續訊　被指拒收病人廣華醫生稱憂途中心臟停頓
【死因研訊】患血管瘤漢留院不治死因研訊　廣華被指4次拒絕接收死者
14:59 2022/11/15
【死因研訊】患血管瘤漢留院不治死因研訊　廣華被指4次拒絕接收死者

你可能感興趣

【死因研訊】6旬漢血管瘤撕裂亡死因續訊　專家認為廣華應接收死者
15:03 2022/11/16
【死因研訊】6旬漢血管瘤撕裂亡死因續訊　專家認為廣華應接收死者
【死因研訊】患血管瘤漢不治死因續訊　被指拒收病人廣華醫生稱憂途中心臟停頓
18:32 2022/11/15
【死因研訊】患血管瘤漢不治死因續訊　被指拒收病人廣華醫生稱憂途中心臟停頓
【死因研訊】患血管瘤漢留院不治死因研訊　廣華被指4次拒絕接收死者
14:59 2022/11/15
【死因研訊】患血管瘤漢留院不治死因研訊　廣華被指4次拒絕接收死者
瑪麗醫院 仁濟醫院 公立醫院 心肌梗塞 治療 手術 廣華醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
14:02 2022/11/16
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】