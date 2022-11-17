【死因研訊】6旬漢血管瘤撕裂裁定死於自然　死因庭建議統一轉院指引及調低門檻

▲ 5人陪審團今（17日）退庭商議約1個半小時後，裁定死者死於自然。（資料圖片）

67歲男子於2019年在仁濟醫院被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門，需轉往誇聯網醫院治療。廣華醫院疑四度拒收，最終病人被送往瑪麗醫院治療，留院9天後不治。經過3天死因研訊後，5人陪審團今（17日）退庭商議約1個半小時後，裁定死者死於自然，並建議醫管局統一各間醫院的轉院指引和調低轉院門檻。

死者蔡志德，終年67歲。醫管局以利害關係方列席。研訊由死因裁判官何俊堯審理，設2男3女陪審團。死者的直接死因為急性心肌梗塞，由血管瘤破裂引致。

死者在2019年3月25日晚腸胃不適，被送往仁濟醫院急症室，後被診斷出血管瘤撕裂，惟該院沒有血管外科部門而須轉院治療。廣華醫院疑四度拒絕接收，死者其後被送到瑪麗醫院動手術，延至4月3日死亡。

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記者：陳曉欣