【推廣音樂】日本著名鋼琴家「有島京」 11月23日在花園道三號演出

為推廣古典音樂及孕育香港音樂藝術未來的種子，冠君產業信託於2015年邀請鋼琴家查海倫博士擔任音樂總監，策劃「樂 ‧ 心」音樂會系列，在信託的地標物業花園道三號定期舉行演奏會，為本地青年樂手提供演出平台，讓觀眾與表演者有更緊密的接觸和交流。

今次邀請了日本著名鋼琴家Miyako Arishima(有島京) 於11月23日親臨花園道三號演出。舉辦這個古典音樂會的目的，除咗想為香港有潛質的年輕音樂家提供表演平台外，同時讓租戶和大眾可以放下繁重的工作，短暫遠離煩囂，緩解身心。

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日本鋼琴家有島京出生於日本熊本縣人吉市，兩歲開始學習鋼琴，於桐朋女子高中音樂系畢業後遠赴波蘭，在比得哥什音樂學院取得學士及碩士學位。

2013年，有島京分別於第34屆 「霧島國際音樂節」奪得Music Festival Award及第10屆 「達姆施塔特肖邦國際鋼琴比賽」勇奪第五名殊榮。

有島京曾為多個日本及波蘭樂團合作演出，包括克拉科夫室樂團及比得哥什交響樂團等。2019年，有島京推出首張個人專輯，演繹音樂巨匠肖邦及日本作曲家武滿徹等的作品。

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責任編輯︰陳珈希