【極度俏郎君】黎彼得讚契仔黃宗澤孝順　拒回大台呻辛苦：搵埋唔夠畀醫藥費

▲ ViuTV新劇《極度俏郎君》今日舉行開鏡儀式。

ViuTV劇《極度俏郎君》在今日（11月17日）於土瓜灣舉行開鏡拜神禮，姜皓文、宣萱、張慧儀、強尼、練美娟、葛綽瑤（Yoyo）、黎彼得，以及ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）等出席。

沒與TVB高層聯絡

當中黎彼得以一身劇中服裝造型現身，問到與ERROR合作如何？他笑指4子「傻傻哋」，自己也是同道中人，故非常契。他透露間中有留意ERROR，不過就沒有聽過他們的歌曲。問到會否想為他們的作品填詞？他說：「我想冇用㗎，一廂情願，一定要大家互動。」

談及過檔為ViuTV拍攝新劇，與TVB是否已經完約？黎彼得表示還未，尚有一年：「不過藝員部話係兼職，所以可以兩邊走。」他曾自爆被大台高層請食無情閉門羹 ，問到「珍姐」曾勵珍可有聯絡他？他坦言沒有，自去年底因入院「通波仔」，出院後也沒有跟自己聯絡過。

覺否感到心灰意冷時，他淡然表示沒所謂：「人情不嬲都冷暖，由佢啦。（TVB搵你返去拍唔拍？）Sorry，千祈唔好。因為要捱更抵夜，年紀大頂唔緊，啲錢唔係我搵，搵到都唔夠醫藥費。」他指之前太操勞，ViuTV每天只有一組戲，開工相對輕鬆點。

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「大劉」+黃宗澤出手相助

黎彼得之前患病一度停工，幸得其粉絲「大劉」劉鑾雄亦為他代繳手術費及每月給予他生活費支持。

記者重提大劉的好人好事，黎彼得表示：「係呀，少啲講啦，佢份人比較低調。」而「契仔」黃宗澤亦向他提供經濟援助，他透露對方時常關心自己：「佢叫我去食飯呀，我上星期先同佢媽媽一齊食飯，佢好好。」

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記者：梁樂欣