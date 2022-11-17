  • 26°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【極度俏郎君】黎彼得讚契仔黃宗澤孝順　拒回大台呻辛苦：搵埋唔夠畀醫藥費

娛樂 16:33 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

ViuTV新劇《極度俏郎君》今日舉行開鏡儀式。

ViuTV劇《極度俏郎君》在今日（11月17日）於土瓜灣舉行開鏡拜神禮，姜皓文、宣萱、張慧儀、強尼、練美娟、葛綽瑤（Yoyo）、黎彼得，以及ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）等出席。

沒與TVB高層聯絡

當中黎彼得以一身劇中服裝造型現身，問到與ERROR合作如何？他笑指4子「傻傻哋」，自己也是同道中人，故非常契。他透露間中有留意ERROR，不過就沒有聽過他們的歌曲。問到會否想為他們的作品填詞？他說：「我想冇用㗎，一廂情願，一定要大家互動。」

談及過檔為ViuTV拍攝新劇，與TVB是否已經完約？黎彼得表示還未，尚有一年：「不過藝員部話係兼職，所以可以兩邊走。」他曾自爆被大台高層請食無情閉門羹 ，問到「珍姐」曾勵珍可有聯絡他？他坦言沒有，自去年底因入院「通波仔」，出院後也沒有跟自己聯絡過。

覺否感到心灰意冷時，他淡然表示沒所謂：「人情不嬲都冷暖，由佢啦。（TVB搵你返去拍唔拍？）Sorry，千祈唔好。因為要捱更抵夜，年紀大頂唔緊，啲錢唔係我搵，搵到都唔夠醫藥費。」他指之前太操勞，ViuTV每天只有一組戲，開工相對輕鬆點。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「大劉」+黃宗澤出手相助

黎彼得之前患病一度停工，幸得其粉絲「大劉」劉鑾雄亦為他代繳手術費及每月給予他生活費支持。

記者重提大劉的好人好事，黎彼得表示：「係呀，少啲講啦，佢份人比較低調。」而「契仔」黃宗澤亦向他提供經濟援助，他透露對方時常關心自己：「佢叫我去食飯呀，我上星期先同佢媽媽一齊食飯，佢好好。」

最新影片推介：陳瀅專訪

記者：梁樂欣

相關文章

【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線【有片】
18:04 2022/10/25
【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線【有片】
【繩角】Lokman+AK為演拳手增磅　Alton扮日本拳王Tiger參考張國榮【有片】
20:00 2022/11/14
【繩角】Lokman+AK為演拳手增磅　Alton扮日本拳王Tiger參考張國榮【有片】
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
19:36 2022/10/26
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節

你可能感興趣

【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線【有片】
18:04 2022/10/25
【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線【有片】
【繩角】Lokman+AK為演拳手增磅　Alton扮日本拳王Tiger參考張國榮【有片】
20:00 2022/11/14
【繩角】Lokman+AK為演拳手增磅　Alton扮日本拳王Tiger參考張國榮【有片】
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
19:36 2022/10/26
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
黎彼得 娛樂人物職業 演員 綠葉 黃宗澤 姜皓文 宣萱 梁業 何啟華 郭嘉駿

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
今日 11:15
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
【晚吹戀講嘢】港女與法籍富二代展浪漫情緣 Manchester因一事拒當少奶奶
18:50 2022/11/16
【晚吹戀講嘢】港女與法籍富二代展浪漫情緣 Manchester因一事拒當少奶奶