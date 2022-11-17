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【親子好去處】黃金海岸酒店廣場充氣城堡嘉年華　5大巨型彈跳城堡遊樂區+9折門票早鳥優惠【內附連結】

休閒消費 13:46 2022/11/17

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Mark's Space Station奇妙太空站

香港首個戶外充氣城堡嘉年華「Jumptopia Happy Village度假樂園」，將於12月3日至翌年1月31日登陸香港黃金海岸酒店廣場，佔地12,000呎的遊樂場齊集5座巨型充氣城堡，包括高達4.5米高的巨型充氣滑梯、大型波波池等，讓小朋友盡情放電。

由11月22日起在Kiztopia香港官網和Klook網上平台有專享9折早鳥優惠，備有單次入場、全日通行證共2款門票，今次更貼心備有親子同行（1大1小）及家庭套票（2大1小）兩款選擇。另亦可於Klook平台及酒店官網預訂香港黃金海岸酒店的「Kiztopia歡欣躍動住宿計劃」，每晚由$1,430起 （連加一服務費後H$1,573起），跟一眾原創卡通角色狂歡度假。

樂園以8位大受歡迎的原創卡通角色為主軸，打造5座超巨型彈跳城堡，包括有達4.5米的巨型充氣滑梯的「Olympic Range運動競技場」、放滿逾萬個藍白色波波的「Eli's Neptune Pool海王星波波池」、設有多個甜點障礙的「Bell's Bakery Shop烘焙小天地」、充滿挑戰性障礙遊戲的「Drago's Adventure Land叢林大冒險」，以及體驗跳彈床的「Mark's Space Station奇妙太空站」。

除了之外，場內還有「Kiztopia Friends Arena 遊戲競技場」，小朋友可以在各個迷你游戲中挑戰自我，稍作休息。

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Jumptopia  Holiday Village度假樂園

日期︰12月3日至2023年1月31日
時間︰10am-5:15pm（每天共6節)）
地點︰香港黃金海岸酒店廣場
門票︰
周一至五︰親子同行(1小時)$138、家庭套票(1小時)$208、額外一名小朋友/成人$80
周六日、公眾假期︰親子同行(1小時)$188、家庭套票(1小時)$278、額外一名小朋友/成人$100
全日通行證(1天內無限暢玩)︰
周一至五︰親子同行(1小時)$248、家庭套票(1小時)$368、額外一名小朋友/成人$130
周六日、公眾假期︰親子同行(1小時)$338、家庭套票(1小時)$508、額外一名小朋友/成人$180

記者︰劉妙賢

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