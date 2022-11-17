【明星理財】新紮女神黎紀君從邦民女到演網劇　多線發展鋪後路開烘焙店疫巿擴充

▲ 新紮女神黎紀君，早就懂得多棲多綫發展，演藝工作以外，她與媽媽經營的烘焙店，今年亦搬舖兼擴張業務。

香港人靈活變通，香港藝人也一樣，人人都「百足咁多爪」，以模特兒出道的黎紀君（Christy）外形甜美亮麗，除了是第四代「邦民女」外，還不時出演MV女主角，近年漸多拍攝電視節目做主持，今年更有第一部主演的網絡劇集《逐流時代》登場。身為年輕女藝人卻早就懂得多棲多綫發展，演藝工作以外，她與媽媽經營的烘焙店，今年亦搬舖兼擴張業務。這位甜美可人兒，絕對不只懂得賣靚。

第一次演出電視劇即擔任要角，更與不少前輩合作，包括黃德斌、麥子樂、麥明詩、黃又南等，對手更是演戲經驗豐富的林耀聲。Christy坦言很幸運，指自己的角色經歷複雜，令她學習到更多。「我記得一收到劇本時，自己都嚇一跳，因為頭幾集已經有了個兒子，後來又患Cancer，所以拍的時候身邊很多人說我瘦了很多，就是因為想自己看來更憔悴一點、更似病人，便刻意再減。」

長達28集的網絡電視劇《逐流時代》，由戚其義執導，講述香港社會「階級固化」的情況，社會資源和財富都被上流社會人士掌握，一群主角決定寄生在豪門世家身上去實踐自己的目標。劇集今年初於亞洲心動娛樂流動應用程式首播，後完整上載YouTube。Christy飾演的王敏媛（Ebony），是個熱血追夢、個性敢言的年輕樂手。

▲ Christy坦言，現在自己大個了，會懂得遇到合適的人就要好好珍惜。

拍劇日做十幾個鐘

「當時停機後大家都照樣叫我的角色英文名Ebony，他們覺得我整個人就很『Ebony』。因為我知道當時Casting完後，角色有再改動少少，變得更貼近我本人一點。」Christy稱朋友看過都覺得「其實係你嚟」。劇中角色個性衝動、熱情敢言，為追夢勇往直前。Christy為圓開店之夢同樣行動力十足，不足25歲已成老闆娘，的確相似。

而說到與眾前輩以及對手林耀聲的合作，她直言獲益不少。「他們拍戲、拍劇的經驗很豐富，但不會像講書那樣教我，而是不斷與我分享。而且整個拍攝團隊都很融洽，就像一個大家庭，所以拍得很開心。」當時密集式的拍了足足3個月，Christy作為拍劇新手，縱然感到辛苦勞累，卻是滿足又享受。「當時拍攝我們看Call Time總是十幾廿個鐘，心想這麼長時間！但結果每天都過得很快，好似眨眼就拍完，因為拍得很開心。」

▲ Christy態度爽朗，說起感情觀，毫不避諱自己的衝動和脾氣。（被訪者提供）

Christy的劇中角色患有末期癌症，更有生前喪禮一幕，場面催淚，極考功夫。「當時那一場戲是我拍攝第4日而已，很多對手演員還未熟悉，但我已經要喊晒口的向他們說話。德斌哥想幫我打氣，對我說：『陣間我收工留低睇你戲』，但反而令我壓力更大。當時做製作人的林文龍見我緊張，帶我上那個『喪禮』，而當我見到自己那張黑白相，那個感情就湧出來了。」

Christy指自己當時腦海浮現的是4年前離世的爺爺，而那股傷感的情緒亦在整場拍攝中一直存在。「拍完那場後，劇中的『阿爺』走來讚我，說我做得很好，之後自己就拍得更順暢了，所以真的覺得演員是需要別人肯定。」她笑言也可能是自已經驗尚淺，更加需要前輩的支持和肯定。

▲ 今年初播映的電視劇《逐流時代》，Christy與一眾前輩演員合作。（受訪者提供圖片）

遇到適合另一半

美麗少女大多任性，Christy態度爽朗，說起感情觀，毫不避諱自己的衝動和脾氣。「我拍拖爭吵時會忍不住提分手，是會把分手掛在嘴邊的人，對以前的男朋友都是這樣。但遇到現在這一位，卻把我這句氣話當成笑話！當時在嗌交，我對他說『無人會對我講分手！』他一聽馬上大笑出來！」

曾經在訪問中直言自己在感情中相當要強，絕不做被分手的一方的她，現在已改變。「以前細個會覺得不適合便分開，沒甚麼關係；但現在自己大個了，會懂得遇到合適的人就要好好珍惜。」身邊好姊妹如梁諾妍生了BB、連詩雅亦訂了婚，相繼踏入人生另一階段，相信會影響她變得更成熟。

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烘焙店疫下搬舖擴張

4年前在觀塘開了人生第一家烘焙店兼工作坊，賣自家製翻糖蛋糕同時開班教學生。Christy的「Sugar Please」在疫情前生意不錯，即使在起步階段，已經達到收支平衡甚至有錢賺。疫情期間不能再開班，她卻從九龍區搬至港島柴灣，甚至細舖變大舖，看來生意在疫市中仍然穩步上揚。「其實也有受影響，不過慶幸的是因為大家不能出外旅行，也難在外聚餐，所以多了客人選擇訂蛋糕，在家裏慶祝。所以形式上很大改變，但數量上卻變化不大。」Christy直言客人多為熟客，感恩在這段日子得到大家支持。

新店風格與上一家迥然不同，米白色為主的裝潢配上原木桌椅，文青感濃厚，而且空間規劃相當清晰，窗邊是陽光充沛的休閒區域，有梳化、茶几加上咕𠱸；靠近門口的一邊則是開放式廚房和工作坊區域，幾道以不同牆色打造的圓頂設計，讓空間添了幾分優雅氣息。

小妮子的生意經相當精明，她笑言之前已做好資料搜集，附近音樂或創作工作室較多，她的店可以作為拍攝場地租用。「之前已經希望可以做拍攝Studio，但舊店比較細，剛好那邊租約到期，便決定選大一點的地方，將這個想法實行。」新店亦不只賣翻糖蛋糕，有養寵物的她，更研發了寵物健康零食，生意愈做愈廣。

記者：王嵐