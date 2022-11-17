【最廣獲徵引學者】張翔及袁國勇等38港大學者上榜　城大26人入圍稱比例「亞洲第一」

▲ 城大有26名學者入選「2022年度最廣獲徵引研究人員」名單。（資料圖片）

數據分析公司科睿唯安（Clarivate Analytics）日前公布「2022年度最廣獲徵引研究人員」名單，其中本港院校中，以港大最多學者上榜，有38人，包括校長張翔、身兼政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅；城大亦有26名學者入選，校方稱，教研人員中頂尖科學家比例，屬「香港第一、亞洲第一」，又認為目前的各種排名皆低估城大的學術實力。

有關名單是根據2011年1月至2021年12月的11年期間所發表的高被引論文數量遴選得出，覆蓋自然科學和社會科學的多個學科。遴選方法根據科睿唯安科學資訊研究所(ISI)文獻計量專家所進行的數據分析，根據學術論文發表數量和Web of Science™引文資料的科研績效指標和趨勢數據製定，入選研究人員位列全球被引用文章排名首1%。全球有6,938名來自69個國家和地區的科學家入選2022年度的名單。

本港院校中以港大最多人入選，有38人，並在全球眾院校和科研機構中名列第26位。入選研究人員包括張翔、港大副校長（學術發展）宮鵬、袁國勇、孔繁毅、公共衞生實驗室科學分部主任及教授潘烈文等。

城大就有26名學者入選，校方表示，城大教研人數較少，而頂尖科學家比例在全球大學中亦屬突出：「為香港第一、亞洲第一，反映城大的世界級教研團隊擁有極高的學術水平。」城大又認為，一般排名機制考慮主觀的意見評分，目前的各種排名皆低估校方的學術實力。THE世界大學排名10月出爐時，城大首次躋身全球百大，校方當時形容是「遲獲國際認可」，亦指出目前各種排名，皆低估其學術實力。

另外，中大有11人入選，分別來自醫學院、工程學院及理學院，包括醫學院院長陳家亮、呼吸系統科講座教授許樹昌、醫學院榮休講座教授沈祖堯等。中大副校長（研究）岑美霞說，很高興有多位學者入選名單，校方將繼續推動教育、研究和創新，為香港、國家乃至全球的發展作出貢獻。

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記者：黃悅晴