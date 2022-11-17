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【思家大戰】歷代兒童節目主持人Re-U　炎明熹為After Class各人改花名

娛樂 15:26 2022/11/17

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「430穿梭機」對憾「After Class」隊。

由李思捷主持及監製的《思家大戰》本周日晚播映第二季終極篇。適逢今年是兒童節目《430穿梭機》40周年，節目邀來歷代兒童節目主持人合體，強攻觀眾集體回憶，更請來一班小妹妹表演跳舞，氣氛熱鬧。

是集嘉賓有張國強率領的「430穿梭機」隊、成員包括譚玉瑛、黎芷珊、伍文生及關宛珊，及由Gigi炎明熹率領的「After Class」隊，成員包括Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美、Windy詹天文及Johnny Yim。

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Gigi交出MVP級表現

有「火星女神」之稱的Gigi是晚大晒無厘頭本色，介紹隊員時特別為各人起了「花朵」，分別是小可愛精Chantel、小迷人精Yumi及小高音精Windy，最後更封Johnny Yim為「負心漢」，她解釋謂：「佢係有一個父親心腸嘅漢子！」認真妙想天開。

而以擅長扮嘢見稱的思捷，更模仿Gi式腔說話，場面搞笑。

去到問答環節，繼續「火星人」上身的Gigi因為怕醜，竟一輪嘴以超長句子形容「瀨屎瀨尿」，Cute爆表現贏得全場掌聲。Gigi亦是隊中靈魂人物，雖然睇落咩都慢三拍，但她非常醒目地兩度執雞成功，交出MVP級表現！

至於「430穿梭機」隊雖然開頭表現麻麻，但後來居上與「After Class」隊鬥到即時死亡環節，戰況緊張刺激。

「430穿梭機」隊後來居上硬撼「After Class」隊。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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