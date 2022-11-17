【過分溺愛】花半生積蓄買樓業主寫兒子名　不孝子為升級遊戲低價賤賣

▲ 最可憐是父母。

俗語說「慈母多敗兒」，內地有一對夫婦怕幼子供樓辛苦，花盡半生積蓄送贈一層樓予對方，但不肖子竟然因為要升級手遊而賤賣單位，父母後悔不已當初太愛錫兒子。

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據內媒報道，內地一對老夫婦，分別任職裝修及清潔工，育有3名兒子，但最疼錫是幼子，2年前兩人將大半生積蓄買下一層樓，希望成為一家人的安樂窩，當時購入價60萬人民幣（約為67萬港元），但因兩人年紀大申請不到貸款，因此以最疼愛的幼子名義購買，希望一家人能夠安居樂業，卻想不到對方竟私下將單位以40萬人民幣（約44.5萬港元）賤價變賣！

最離譜的是，夫婦一家還沒有入住過便被幼子變賣，對方解釋原因是為了升級手遊，「不加錢升級便追不上別人」，急等錢用時，剛好有地產經紀開價40萬（約44.5萬港元）購買其單位，而幼子根本沒有參考市場價格，以為40萬已算很高價，便立即答應以此價轉讓，令一家人無家可歸，事後幼子亦搬到公司宿舍居住，不敢回家，可憐的父母冇人理。

單位以低於市價轉賣後，買家不願歸還房子，他們打了3次官司全敗訴。何母怪責自己太過保護兒子，終換來苦果。何父亦痛批不知世顧的兒子「沒文化」。

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責任編輯︰王明芳