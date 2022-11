【聖誕禮物】「LOG-ON聖誕小鎮」登陸時代廣場　LuLu豬歡樂時光主題打卡位

▲ LOG-ON於時代廣場中庭 誠意呈獻《聖誕小鎮》,獨家LuLu豬歡樂時光主題。(圖片由品牌提供)

聖誕佳節即將來臨,交換禮物的活動當然不能少!LOG-ON今年以「Love is everywhere - Catch it. Gift it. Share it」為主題,於時代廣場中庭設《LOG-ON聖誕小鎮》,以卡通角色周邊、爆笑創意潮物、夢幻聖誕飾品等過千件精品,打造聖誕禮物世界,更有獨家的LuLu豬全新「歡樂時光」造型至萌打卡位登場,讓你與好友一同倒數窩心聖誕。

由即日起至12月28日期間,LOG-ON於時代廣場特設《LOG-ON聖誕小鎮》,為大家搜羅出世界各地的禮物,不但集合了過百個角色的精品,卡通角色如角落生物、Kakao Friends、Line Friends、Sanrio、小王子等周邊產品,還有各種創意禮物、聖誕裝飾的禮物!LOG-ON亦提供多款趣味性的精品和禮物,最適合送給喜歡「呃Like」的大家,當中包括Coop Noodles 便攜式加濕機 (辛麵/味噌)、多款食物造型、Eat my sock 食物造型襪子、KAORU 日系香味手錶等。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

即日起至11月29日,LuLu豬更現身時代廣場中庭的《LOG-ON聖誕小鎮》,換上首次亮相的歡樂時光派對造型,於小鎮的中央大搞歡樂派對及大食會,大家可以到LuLu豬專屬樂園打卡拍照留念,現場還有巨型3D LuLu豬聖誕賀卡,當中亦有不少LULU豬的禮品。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

適逢聖誕,LuLu豬於11月13及20日,一連兩個禮拜天的下午二至五時,將以可愛造型現身時代廣場中庭與大家互動,大家可以「野生捕獲」行走的LuLu豬!凡到場與LuLu豬合照打卡,更可獲得聖誕限定小禮物一份!

聖誕LuLu豬驚喜快閃

日期:2022年11月13及20日(星期日)

時間︰下午二至五時

地點 ︰銅鑼灣時代廣場B1地庫

責任編緝:蕭雅文