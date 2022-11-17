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【好家教】用舊摺機被途人嘲用爛手機　男童得體對答展示知足常樂

育兒經 14:04 2022/11/17

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台灣一名男童得體回答路人，表示不介意用舊手機。

台灣一位男童拿着一部舊型號兼熒幕破裂的摺疊手機，他專心瀏覽網頁之際，某女路人問他：「啊，你怎麼還在用這種手機？你的爸爸媽媽怎會拿這種爛手機給你用？」

如果持該舊手機者是你，你會如何回答？「師奶，我用乜嘢手機關你咩事呀？」「大嬸，我又唔識你，你做乜咁多管閒事？」如果你是父母，你會教導子女如何回答陌生人的提問？「我教自己仔女唔好同陌生人講話。」「呢啲人，使乜理睬佢？」

最新影片︰

說回那位台灣小男童，他禮貌地回答：「阿姨好，我覺得手機夠用就好了。」答得極漂亮，非常得體！

從這件小事，看出了一些值得父母留意的地方：首先，要從小灌輸孩子知足常樂的道理。知足並不等同沒有上進心，不思進取，放棄奮鬥。誰不想過着物質豐裕的生活？但物慾無窮無盡，如果缺乏自制能力，無止境地追求物慾上的滿足，卻超出自己的財力或能力，只會產生無謂的煩惱、怨恨和痛苦，甚至令人犯罪。知足的孩子都被培養出一顆感恩的心，他們珍惜當下擁有的幸福，細味它、重視它，學會以喜樂的心享受手中的幸福。

此外，家教是不容忽視的一環。沒有孩子天生懂得禮貌，得體的對答是直接受家長影響，是一種模仿行為，而老師和社會氛圍的影響力亦不容忽視。如果孩子們活在一個強調自我的世界，天天只管有理無理地挑戰社會或父母權威，對傳統的文化和價值觀不屑一顧，我們將會有甚麼質素的下一代？

那個男孩的父母，可能也曾教孩子不要跟陌生人搭訕，但顯然他懂得獨立思考，於是帥氣得體地回應。想要有得體的下一代，這一代人請先做好自己。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「得體的下一代

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撰文 : 藍海寧

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