【港鐵非禮】醫生否認港鐵車廂非禮女生　警員供稱拘捕被告揭下體貼震動器

▲ 被告李永熙。（梁錦麟攝）

29歲醫生涉於港鐵車廂內三度挨近19歲女學生臀部，跟蹤警員察覺有異後將被告拘捕，隨後發現被告以風褸遮蓋下體，並在下體以膠紙貼上2個震動器，涉案醫生警誡下稱因工作壓力大而犯案。被告今（17日）否認1項猥褻侵犯罪，案件於西九龍裁判法院開審。事主作供稱，當日左邊臀部曾三度感到震動，隨後有警員告知她遭人非禮。負責拘捕警員作供稱，發現被告下體貼上2個震動器後感到十分震驚，不能相信眼前事實。

被告李永熙（29歲，報稱醫生），被控1項猥褻侵犯罪，控罪指被告於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車其中一節車廂內猥褻侵犯女子X。

控辯雙方承認事實指，被告於案發時身處深水埗往太子的港鐵車廂。警方於下午6點許於太子站對被告搜身，發現被告陰莖左右有黑色震動器，震動器連接被告右邊褲袋的控制器。

辯方於庭上反對將被告的會面紀錄呈堂，指被告被捕後曾被警方要求露出下體，又遭警員恥笑不舉。被告曾向警員稱震動器是自用，但被警員指沒有悔意，要求被告展示悔意。

現年19歲的事主X作供稱，她於案發時18歲，當日下午6時許與朋友於長沙灣港鐵站登上荃灣線往中環方向的列車。X指，剛上車時車廂相當擠逼，但列車到達深水埗時，人群開始疏落，惟列車在長沙灣往深水埗時，X的左邊臀部感到震動，但X當時以為旁人的手機震動，於是沒有理會。

X續指，她在人群疏落後左邊臀部再次感到震動，她開始意識震動並非來自手機，於是走近前方的朋友。

X指，她之後看到1名身穿黑褲及藍風褸的男子在身旁，約3至4秒後該男子再度走近，X再感到左邊臀部被震動約2至3秒。X於太子站下車，當時有警察告知X稱她遭人非禮，要求X到警署錄取口供。

鐵路警區特遣隊警員麥江峰作供稱，案發時在深水埗站巡邏，發現有1名身穿黑褲、藍色風褸的可疑男子於下車後四周觀望附近女性下半身，隨後又再登上同一列車。麥遂跟隨該男子上車，發現該男子三度將下半身向X臀部挨近。

麥指，該男子及X於太子站下車，由警長58903處理X，麥則繼續跟隨該男子，收到警長指示後截停該男子及作出拘捕。麥指，被告為當日所被捕的男子。

麥指，他其後將被告押至太子站警務室內作快速搜身，麥將被告身穿的藍色風褸揭開，發現被告沒有繫上褲頭拉鏈，露出陰莖。麥指，被告陰莖左右兩邊均以白色膠紙貼上共2個震蛋（震動器），震蛋所連接的2個控制器則藏於被告褲袋中，被告的藍色風褸下面亦有水漬，隨後取證時再發現被告睪丸下方再裝有1個灰色透明膠兜。

麥指，當時感到十分震驚，不能相信眼前事實，於是向警長匯報。被告警誡下稱，「因為工作壓力大，先放震動器係下體，同埋頂個女仔Pat Pat拎快感」。

聆訊下午續。

▲ 警員麥江峰。梁錦麟攝

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記者：梁錦麟