【食用安全】 張韶涵助手誤買強力膠　假睫毛卸足2個鐘眼皮捽到紅腫仍難除

化妝品真的要小心使用！歌手張韶涵近日上載一則短片，指助手誤買一款強力的假睫毛膠水，她使用後，才發現是難以去除，即使2小時內的車程，她已經拿着卸妝品狂擦眼皮，眼皮被擦到紅腫，膠水卻仍然非常牢固，令她最終不得不找專業人士幫忙才能成功卸掉。

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近3分鐘的影片中，張韶涵開首便非常無奈呻：「這年頭要找助理不簡單！這個助理想要害死妳，是分分秒秒的事！」，直指肇事真兇是對化妝品毫無認知的男助手累事，買了一款聲稱「1秒速乾、牢固90天」的假睫毛膠水！。

儘管她已不斷拿着卸妝品狂擦眼皮，擦到眼皮周圍的肌膚已非常紅腫，但因效力太強，從杭州到上海好幾個小時的車程，張韶涵都沒法卸掉睫毛，而旁觀的助手及經理人看到此情此景，不但沒有加以安慰，反而是出言調侃。

買錯膠水的男助手未知是否想將功補過，竟建議張韶涵：「你可以在網上教大家種睫毛的方法！」，令張韶涵聽後十分無語，期間又一度擔心卸不掉而痛哭。此時連司機都落井下石笑說：「老闆我們再20分鐘就到家了，你從杭州卸到上海都還沒卸完。」場面十分好笑。後來張韶涵回家找專業人士幫忙，雖然最後成功卸掉了，不過過程見她眼水直流，令人隔著螢幕都感到當中十分痛苦。

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新光醫學美容中心主任唐豪悅表示其實眼皮是非常的薄，所以如果引發接觸性皮膚炎，這裡面會有兩個動作，第一個就是敷，敷的時候甚至會有灼傷的反應，第二個是擦拭的動作，卸妝棉一直去刷它，所以刷的動作會增加摩擦跟敏感的部分。」

皮膚科醫生亦提醒，若遇到這個狀況，要先保護正常皮膚擦凡士林，再找專人協助免得發炎狀況加劇。

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責任編輯：羅嘉欣