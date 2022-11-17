  • 27°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 16:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】政府突擊檢查屯門新圍苑新碧閣　揪6人未強檢3人被罰1萬元

社會 14:36 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

政府突擊檢查屯門新圍苑新碧閣，揪6人未強檢3人被罰1萬元。（資料圖片）

政府今早（17日）突擊檢查早前列入強檢公告的屯門新圍苑新碧閣，共檢查280名受檢人士，發現6人未有強檢，其中3人遭發1萬元定額罰款通知書。

屯門民政事務處今日聯同屯門警區和衞生署在屯門新圍苑新碧閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了約280名受檢人士。當中，6人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中3人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【聖誕節2022】海港城宣傳規模按年增近3成　節日期間送5萬份禮品
21:34 2022/11/16
【聖誕節2022】海港城宣傳規模按年增近3成　節日期間送5萬份禮品
【司法覆核】要求取消使用安心出行　郭卓堅再入稟申司法覆核
今日 11:48
【司法覆核】要求取消使用安心出行　郭卓堅再入稟申司法覆核
【修訂放寬防疫】公眾溜冰場及電影院仍須主動掃針卡　為免產生混淆政府「取消放寬」
今日 00:08
【修訂放寬防疫】公眾溜冰場及電影院仍須主動掃針卡　為免產生混淆政府「取消放寬」

你可能感興趣

【聖誕節2022】海港城宣傳規模按年增近3成　節日期間送5萬份禮品
21:34 2022/11/16
【聖誕節2022】海港城宣傳規模按年增近3成　節日期間送5萬份禮品
【司法覆核】要求取消使用安心出行　郭卓堅再入稟申司法覆核
今日 11:48
【司法覆核】要求取消使用安心出行　郭卓堅再入稟申司法覆核
【修訂放寬防疫】公眾溜冰場及電影院仍須主動掃針卡　為免產生混淆政府「取消放寬」
今日 00:08
【修訂放寬防疫】公眾溜冰場及電影院仍須主動掃針卡　為免產生混淆政府「取消放寬」
疫情 強制檢測 衞生署 屯門 新圍苑

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
14:02 2022/11/16
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】