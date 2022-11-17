【發揮潛能】中度智障展能藝術家以匙繪畫辦個人畫展　作品將慈善競投支持扶康會

▲ 中度智障展能藝術家以匙繪畫辦個人畫展，作品將慈善競投支持扶康會。（扶康會圖片）

誰說一定要畫畫一定要用筆？扶康會中度智障服務使用者世傑以匙繪畫，畫出一幅又一幅畫作，並舉辦首個個人畫展，扶康會期盼透過是次畫展，向社會展現殘疾人士的潛能，推動社會共融。

世傑是一名中度智障人士，也有自閉症傾向，同時是一名展能藝術家。世傑對光線敏感，喜歡觀察光線折射，而且喜歡轉動匙羹，欣賞每個瞬息萬變的時刻，個人就珍藏超過30枝匙羹。

世傑在參與扶康會藝術活動過程中，被鼓勵運用匙羹創作，自此，發掘了他的潛能，繪畫成為世傑最喜歡做的活動之一，他會觀察四周環境，從生活環境入手創作出多幅畫作，例如花朵、電車和雀鳥等等。

扶康會指，世傑對色彩和空間處理有獨特的個人風格與天賦。在視覺藝術創作上他喜用粗獷的筆觸，大膽着色，作品往往能打破時空和色彩常規。

扶康會董事局主席林小玲表示，今次展覽希望帶出每位殘疾人士均有其獨特潛能，只要透過適切的訓練，殘疾人士亦可發揮他們的潛能。

對世傑來說，匙羹不再是他的限制，反而成為他的優勢，增加與人交流的機會。

同時，扶康會感謝再次獲得Beyond Coffee and Bar的支持，繼去年畫展後，再次免費借出場地，讓展能藝術家能向外界展現潛能，今次舉辦的《動人匙光》展能藝術家畫展更為世傑首個個人畫展，一共展出10幅創作。

由即日起至2022年11月20日（日），公眾可到銅鑼灣耀華街的Beyond Coffee & Bar欣賞世傑的畫作。世傑亦慷慨捐出今次展出的畫作作慈善競投，收益將按其意願撥給扶康會作殘疾人士藝術發展之用，幫助更多同路人。

《動人匙光》展能藝術家畫展

日期：即日起至2022年11月20日（日）

時間：上午9時至下午5時

地點：銅鑼灣耀華街21號華耀商業大廈地下8號舖 Beyond Coffee and Bar

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責任編輯：李榮忠