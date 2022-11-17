【偷拍裙底】積犯涉鞋面藏鏡頭偷拍17人近百裙底影片　地盤工認罪判囚24周

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曾兩度干犯偷拍案的47歲地盤工，涉將隱蔽鏡頭藏在鞋面，於商場及超級巿場等地方，偷拍共17名女士近百段裙底片，當中16名為女童。涉案地盤工早前於西九龍裁判法院承認17項作出有違公德的行為罪，今（17日）被判監24星期。裁判官判刑時指，本案的偷拍行為有充足預謀，被告於1個月內干犯不同罪行，均屬加刑因素。

被告梁嘉偉（47歲，地盤工人），早前承認17項作出有違公德的行為罪。控罪指，被告於2022年6月1日至19日期間，在香港的商場、店舖或超級市場內，作出性質猥褻、淫褻、及令人憎惡的有違公德的行為，即拍攝16名女童和1名女子的裙底。

辯方求情指，被告現有悔意，計劃出獄後將犯人編號記錄於枱上，提醒自己不要再犯。辯方又指，被告明白本案案情嚴重，冀法庭可以輕判。

裁判官判刑指，本案的偷拍行為有充足預謀，被告於1個月內干犯不同罪行，均屬加刑因素。裁判官引述心理報告指，被告因過往未能與女性建立關係而感到自卑，重犯機會高，判監共24星期。

案情指，被告於2022年6月19日被巡邏警員截停調查，警員發現其右邊鞋面有隱蔽鏡頭攝錄相機，右腳襪子則藏有相機電池。警方並發現被告手機內有92段裙底影片，當中17段在公眾地方拍攝，涉案16事主是未成年女童。

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記者：梁錦麟