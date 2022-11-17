【抗生素】為打擊濫售抗菌素　政府擬修例規定電子記錄抗菌素處方資料

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政府今日（17日）推出《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃（2023-2027）》（《行動計劃》），作為第二份應對抗菌素耐藥性的行動計劃，為未來五年制訂應對抗菌素耐藥性威脅而採取的策略，並呼籲市民響應明日（18日）至11月24日的「抗菌素關注周」，適當使用抗生素，共同抗擊抗菌素耐藥性。

第二份《行動計劃》延續首份《行動計劃》的六大範疇，包括透過監測和研究增強知識；完善抗菌素在人類和動物身上的使用；透過有效的環衞設施、衞生和感染預防措施減低感染率；透過有效的宣傳教育和培訓，提高大眾對抗菌素耐藥性的認知和理解；促進抗菌素耐藥性的相關研究；以及加強夥伴關係和鼓勵相關持份者參與。

文件提到，現時條例無要求藥房每次交易後須保留剩餘貨量記錄，巡查不會發現實質存貨量與交易記錄之間的不符。為做好監測，有必要針對獲授權管有和供應抗菌素的銷售商，加強適當保存記錄的相關要求，防止潛在的非法提供處方專用抗菌素的問題。衞生署將檢討並考慮修訂條例，規定以電子方式系統地記錄抗菌素處方及配藥資料，並確保在供應鏈，即從批發到交付至最終使用者內，妥善保存抗菌素記錄，打擊無處方下售賣抗菌素的問題。

另外，文件指出多重耐藥性微生物在安老院舍中的蔓延趨勢令人擔憂。安老院舍院友寄存耐藥性金黃葡萄球菌的比率，從2005年的2.8%增長逾10倍至2017年的37.9%；安老院舍院友中產碳青霉烯酶腸道桿菌的個案，2021年就比2016年增加10倍以上。為處理醫院和院舍之間的傳播問題，當局擬將除菌計劃擴展至覆蓋全港所有安老院舍；在公院為院舍院友進行入院篩查和除菌治療；監測入住公立醫院的安老院舍院友的多重耐藥性微生物帶菌率，作為評估除菌等。

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責任編輯：余思嵐

