【最新疫情】當局11.21起放寬抵港人士檢測措施　撤銷抵港後第4日及第6日核酸檢測要求【不斷更新】

▲ 本港疫情持續。（馮漢柱攝）

本港疫情持續，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局聯網服務總監鄧耀鏗及港大微生物學系講座教授袁國勇出席疫情及類鼻疽簡報會。

【16:15】

李夏茵指，當局將放寬抵港人士檢測要求，將撤銷抵港後第4日及第6日的核酸檢測要求。她稱由11月21日起，抵港人士只需在抵港時及抵港後第2日做核酸檢測，並每日快測至第7日。

【16:10】

鄧耀鏗稱，過去一周新增入院人數有上升，其中來自院舍的入院人數增加，佔16%，他預料醫院病床壓力會逐漸增加，當局已有措施應對。

【16:00】

歐家榮說，過去一星期的確診數字較再上一周有明顯升幅，達26.5%；而每日本地感染個案數字平均有28.6%升幅；輸入個案則上升5.7%，佔平均每日確診個案7.6%。過去一周死亡個案數字為68宗，與上一周相若。歐家榮又說，BA.5仍是本港主流病例，但新變種病毒個案有上升趨勢，其中XBB個案累計47宗本地感染；BQ.1.1個案累計55宗本地感染。

另外，涉及院舍及學校的個案均有上升。歐家榮說，目前院舍會做密切接觸者追蹤，由於人數增多，將由目前須隔離滿7日，改為如於第4日核酸檢測陰性及第5日快測陰性，就可提早離開。

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記者：黃悅晴