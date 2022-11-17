【最新疫情】11.21起放寬抵港人士檢測措施　當局料12月內可開打復必泰二價疫苗【不斷更新】

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左一）、港大微生物學系講座教授袁國勇、醫務衞生局副局長李夏茵（右二）、醫管局聯網服務總監鄧耀鏗。（陳永康攝）

本港疫情持續，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局聯網服務總監鄧耀鏗及港大微生物學系講座教授袁國勇出席疫情及類鼻疽簡報會。

【17:30】

袁國勇說，兩名於東區那打素醫院確診類鼻疽的病人，相關的基因排序與深水埗群組的不一致。被問到如病人同步確診類鼻疽及新冠病毒會有何影響，他說，相關文獻資料太少，但有理由相信會造成全身炎症反應嚴重，呼籲市民應盡快接種新冠及流感疫苗。

【17:20】

李夏茵說，所有持有醫學豁免證明書的市民，無論證明書失效或到期，他們接種疫苗時都可申領過渡疫苗通行證。她稱，目前有19,000張有效的豁免證明書，而過去1個月有約31,000張已失效或到期的豁免證明書，料合共約50,000名市民可受惠。

對於院舍個案上升，她說，會與勞福局及社署檢視安老院舍「團進團出」的安排。

【16:50】

港府昨日深夜公布，所有公眾溜冰場及電影院，均須就「疫苗通行證」繼續進行「主動查核」。李夏茵解釋，有關安排是希望令不會混淆市民，亦希望措施推行運作上更暢順，故作出修訂。她稱，簡單分辨的方法，是室內要除下口罩的地方均要主動查核。

被問到是否有空間再放鬆由海外地區及台灣抵港人士的相關措施，李夏茵稱要視乎疫情發展，又指目前疫情反覆，當局要謹慎處理，希望做到疫情「軟着陸」。

至於當局會否強制市民接種第4劑疫苗，李夏茵指未有打算，但強烈建議50歲或以上人士，或18至49歲會從事高風險活動、打算外遊的人士都接種第4針。具體開始接種時間稍後再公布。

【16:40】

袁國勇指，類鼻疽感染在2021年已有增加趨勢，分析隨地球氣溫上升及人口老化，令類鼻疽感染風險增加，不過他亦指出，目前未能找出細菌的傳播途徑，故只能向提出建議，將傳播風險減到最低。詳情即看：【下一頁】

【16:31】

歐家榮稱，當局於石硤尾及蝴蝶谷配水庫採取約200個環境樣本，當中發現5個通氣口附近樣本含「類鼻疽伯克氏菌」，但拭子樣本發現並排活細菌，故判斷沒有實際證據，類鼻疽個案與配水庫供應的自來水有關。

他稱當局已在配水庫採取多項措施，包括增加全港供水區的食水餘氯含量、於深水埗區配水庫的通氣口加裝濾網，並陸續為轄下其餘175個食水配水庫的所有約2,400個通氣口加裝濾網，目標在兩個月內完成；當局亦在深水埗區配水庫的出水口位置加裝實時監察餘氧儀器。

歐家榮又建議深水埗居民，特別是長者及長期病患者，開水喉的首1分鐘的水避免使用，飲用水前要先煮熟。

【16:20】

當局將推出「過渡疫苗通行證」，將有兩類人士受惠，包括持有疫苗醫學豁免證明書、未曾接種疫苗並打算開始接種的人士；另外，已接種第1或第2針，未夠期接種第3針，並曾持有疫苗醫學豁免證明書的人士。詳情即看：【下一頁】

李夏茵又說，當局已成功採購復星醫藥二價疫苗，最快本月底到港，料12月內可開始供有意打第4劑的市民接種。

【16:15】

李夏茵指，當局將放寬由海外地區及台灣抵港人士檢測要求，將撤銷抵港後第4日及第6日的核酸檢測要求。她稱由11月21日起，抵港人士只需在抵港時及抵港後第2日做核酸檢測，並每日快測至第7日。

【16:10】

鄧耀鏗稱，過去一周新增入院人數有上升，其中來自院舍的入院人數增加，佔16%，他預料醫院病床壓力會逐漸增加，當局已有措施應對。

【16:00】

歐家榮說，過去一星期的確診數字較再上一周有明顯升幅，達26.5%；而每日本地感染個案數字平均有28.6%升幅；輸入個案則上升5.7%，佔平均每日確診個案7.6%。過去一周死亡個案數字為68宗，與上一周相若。歐家榮又說，BA.5仍是本港主流病例，但新變種病毒個案有上升趨勢，其中XBB個案累計47宗本地感染；BQ.1.1個案累計55宗本地感染。

另外，涉及院舍及學校的個案均有上升。歐家榮說，目前院舍會做密切接觸者追蹤，他們要進入檢疫設施，由於人數增多，將由目前須隔離滿7日，改為如於第4日核酸檢測陰性及第5日快測陰性，就可提早離開。

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記者：黃悅晴