【網絡熱話】第一城鎖車隊極速鎖林寶　網民反被相中另一重點吸引

沙田第一城屋苑內有鎖車隊，每當車主違例泊車鎖車隊就會極速鎖車，車主需付解鎖費320元才可放行。

社交平台上不時有討論鎖車隊的行為，更有「沙田第一城鎖車苦主大聯盟」Facebook群組，今日（11月17日）下午，有網民在群組內分享「10秒鎖林寶」的畫面，卻令其他網民放錯重點，十分搞笑！

10秒鎖車

「第一城鎖車隊」具有超強行動力，不少車主都知第一城出名「極速鎖車」，更加有鎖車隊更被網民叫做「第一城F1」。

網民於今日下午，分享鎖車隊的實力：「論效率第一城鎖車隊認第二真係無人敢認第一，不過呢次犀利，10秒鎖林寶」。

在相中所見，有兩名鎖車隊的工作人員、一架桃粉紅色的林寶堅尼，難道鎖車隊是看不過眼它如此搶眼？

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網民錯重點

有不少網民就放錯重點，被相中身穿低胸背心、短褲的女生所吸引，在帖文下留言表示：「錯咗重點」、「條女好X正 求介紹」、「大家focus喺邊度」、「幾好波路」、「好波」。

有網民後來貼出另一張相指出性感女生是「拍緊嘢，做訪問」，似乎很快就可以看到相關片段面世了！

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