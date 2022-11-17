【七欖風波】七欖港隊被指使用「錯版區旗」　欖總：區旗由球迷提供　相信沒有惡意或不妥企圖

▲ 七欖港隊被指使用「錯版區旗」，欖總：區旗由球迷提供，相信沒有惡意或不妥企圖。（直播截圖）

亞洲七人欖球系列賽再爆風波，繼南韓站主辦方誤將反修例歌曲當中國國歌播放後，七欖港隊又被指使用「錯版區旗」。欖總指該面區旗是一位前往南韓支持港隊的球迷從觀眾席上交給球隊，欖總相信球迷將區旗交給港隊的行為並沒有惡意或任何不妥的企圖。

根據當日亞洲七人欖球系列賽的照片，港隊所持的區旗與官方設計有所不同。欖總今日（17日）發聲明表示，總會所派出的香港代表隊參與所有國際賽事中均有攜帶官方特區區旗。而該面「錯版區旗」在決賽後和頒獎禮期間播放中國國歌時，一位前往南韓支持港隊的球迷將該面區旗從觀眾席上交給球隊。

欖總相信球迷將區旗交給港隊的行為並沒有惡意或任何不妥的企圖，並感謝前往南韓支持港隊的球迷。

律政司副司長稱不適宜評論

律政司副司長張國鈞今日出席立法會會議後表示，未掌握具體情況，不適宜就有關個案作出評論。他認為到底有沒有違規犯法都是由執法機關去調查搜證才能得出結論。在調查過程當中，若執法機關覺得有需要，都會向律政司索取法律意見，這是一般的情況。

根據《區旗發區徽條例》中第8點，欖總指出區旗複製本並非與區旗完全相同，但其相似程度足以使人相信它就是區旗，該複製本則被視為是區旗。

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責任編輯：李榮忠