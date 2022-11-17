【求子辛酸】女子結婚7年求懷孕一星期「行房29次」　醫生：懷孕機率更低

不是每名女性的懷孕道路也是順利。内地一名婦人結婚7年懷孕不果，心急如焚的她只好將一星期的行房次數，增加至29次，希望一嘗「中獎」滋味，事件引起網民熱議。

最新影片推介

内地醫生醫生日前於其個人微博分享了網友的提問，並以「掛卵日前後7天安排了29次，能懷上嗎？」為題解答。網友指，她結婚已7年，但一直也未能懷孕，並指以往她與丈夫行房都是「每天一次或者一天最多兩次」，未能成功懷孕的原因或在於行房次數過少，故她表示，「這個月在排卵日前後共7天安排（行房）了29次」，想請教能否懷孕。

許醫生表示，以一星期29次而言，換算每天則為4次，「這個頻率確實過高」。許醫生續指，過高的行房頻率會影響精子的數量，從而降低懷孕的可能。

一般而言每星期行房2-3次已經足夠，但指若想「加班」，提高懷孕的機會則可於排卵日的前或後増加1-2次便足夠。

許醫生更表示，懷孕與否並不是單看行房的次數，若結婚已7年之久亦未有懷孕，「男女雙方都有必要去醫院檢查一下」。

事件引起網民熱議，大批網民直言誇張。點擊看更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修指出，全球約有7000萬人受不孕症影響，不健康的生活習慣亦會影響男性生育率。不孕症的定義是，在12個月中，有常規（至少每週兩次）且無避孕措施之性行為仍無法懷孕。

陳偉傑、羅詩修醫生表示，精液由「精子」及「精漿」組成。而精漿是性腺（前列腺、精囊腺、尿道球腺和尿道旁腺、副睪等）的分泌物，主要成分為水並富含少量養分，以保持精液中滲透壓平衡，維持、激發並保護精子的活力。

維持精子健康的營養素

1.水

水分是精液中主要的成分，有潤滑、保護精子的功能。飲用的水若受污染，會影響男性生育率。

2. 維他命

維他命C、D、E可促進精子生成，也可增強精子活性。

建議：多曬太陽，可自然合成維他命D。食用核果類食物，可補充維他命E。

3. 優質蛋白質

精子生存所需要的原料，特別是精氨酸是構成精子頭部的主要成分，讓精子有活力。

建議：食用瘦肉、蛋類、魚蝦等。

4. 鈣、鎂

提高精子蛋白酶活性及代謝必須的物質。

建議：食用深色蔬菜、大豆、海帶、蝦皮等。

5. 鋅、葉酸：

可增加精子總數。

建議：食用富含鋅的食物，如生蠔、貝類、蛤蜊、蝦、動物肝臟等。

6.硒

精子尾巴的成分，缺乏的話精子可能會呈現彎曲狀活動力就變差。

建議：可多吃紅肉及海鮮類。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣