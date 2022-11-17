【女性健康】女性半蹲如廁恐致失禁　婦產科醫生教正確小便姿勢

▲ 女性半蹲如廁恐致失禁，婦產科醫生教正確小便姿勢。

女性受尿頻問題困擾，可能與小便姿勢或如廁習慣有關。有醫生指出，女性長期使用半蹲的方式如廁，會讓尿道無法放鬆、膀胱收縮，久而久之導致排尿障礙，出現膀胱發炎、尿失禁等情況。

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台灣北醫附醫婦產部婦科主任金宏諺在節目《健康2.0 名醫觀點》分享，女性尿頻問題，可能與小便姿勢或憋尿、便秘有關。不少人使用公廁馬桶時，會以半蹲、屁股懸空的方式如廁，這樣的姿勢會讓提肛肌綳緊，尿道無法放鬆、膀胱收縮，這種情況稱為「膀胱道共濟失調」。

他續指，當膀胱須花更大力氣完成排尿動作，久而久之會造成膀胱壁肥厚、纖維化，最終導致排尿障礙，小便排不乾净，膀胱反覆發炎，出現尿失禁等狀況。另外，經常憋尿和習慣性便秘亦會導致骨盆肌肉無法放鬆、尿道緊縮，會影響排尿的順暢性。

他又提到，有些患者誤以為小便過程會不斷收縮尿道，中斷排尿動作，以為藉此可以訓練提肛肌，其實這樣反而會打亂膀胱收縮的動作，造成排尿不順，小便會排不乾净。

金宏諺提醒，女性如廁時應坐穩在馬桶上，兩腳自然張開，身體輕微向前傾，兩腳盡量平踩在地板上。當足部有足夠支撐力量，膝蓋高於骨盆，便最能放鬆腿部肌肉、尿道，並順暢排尿，可減少排尿困難引發的反覆性泌尿道感染，以及急迫性尿失禁等後遺症。

▲ 台灣婦產科名醫金宏諺教正確如廁姿勢。

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責任編輯：羅嘉欣