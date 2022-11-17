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【MIRROR成員】姜濤聽醫生建議避免下床走動　明天音樂節改以視像進行

娛樂 16:16 2022/11/17

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姜濤受傷後，工作難免受影響。

MIRROR成員姜濤日前在 《903 AllStar 籃球賽》籃球賽四節比賽時受傷，昨日（11月16日）姜濤上載一張撐拐杖照，並透露自己最新進展：「這兩個月的新朋友，拐杖。」。似乎這兩個月姜濤都要撐着拐杖，工作難免受影響。

原定明日姜濤(18日)演出的香港新世代藝術協會（HKGNA）音樂節2022「#樂在維港」開幕音樂會，大會今日（17日）宣佈姜濤因傷未能到場，但會以視像跟觀眾見面。

《樂在維港》音樂節明天舉行。

HKGNA方面稱跟姜濤一直有進行溝通，看看是否有機會親身出席音樂會。雙方都十分希望能按計劃安排節目。

大會說：「姜濤非常愛惜他的粉絲，亦十分渴望參與是次音樂會與古典音樂天后 #曹秀美，並和HKGNA音樂節管弦樂團及指揮凌顯祐一同演出。惟直到今天早上，其主治醫生仍建議他盡量不要下床走動。經多方協調後，我們只可以安排姜濤在家中以視像形式與觀眾見面。」

姜濤要撐兩個月拐杖。

HKGNA一直保持希望，看看有沒有辦法可盡量安排姜濤親身出席音樂會，當然同時亦以他的康復進度作首要考量。「姜濤明天會以特別視像連線方式參與是次演出，在我們透過螢幕觀看他表演同時他亦同樣可感受現場氣氛，希望大家屆時能夠一同合唱他的歌曲，用音樂去療癒姜濤及所有人的心！我們再次衷心感謝所有支持姜濤及HKGNA的朋友！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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