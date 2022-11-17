【打擊走私】水警海關截可疑快艇　檢300萬元疑受管制珊瑚、子宮頸癌疫苗等

▲ (警方提供)

水警在香港西面水域檢獲約100箱懷疑走私物品，包括龍蝦、二手電子產品、懷疑受管制珊瑚、懷疑子宮頸癌疫苗、一批懷疑藥劑製品及食材等，總市值約300萬元。案件列「企圖輸出未列艙單貨物」，交由海關繼續跟進調查。

水警小艇分區、水警總區特遣隊及水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊根據線報及經深入調查後，昨晚（16日）在香港西面水域一帶進行反非法入境及反走私行動。行動期間，人員發現一艘沒有航行燈的可疑快艇在大嶼山大蠔灣內徘徊，及後有4名可疑男子在附近岸邊出現。上述快艇隨即駛近岸邊，而4名可疑男子則將輕型貨車上的懷疑走私貨品搬至快艇上。人員隨即採取行動上前截查，惟所有可疑人立即跳上該艘快艇並經東涌往西面高速逃走，該快艇最終於香港國際機場以西離開香港水域。



根據《進出口條例》，走私屬嚴重罪行任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款二百萬元及監禁七年。

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責任編輯：余思嵐