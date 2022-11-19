【行行出狀元】女生大學畢業為賺錢醫父母 棄OL做清潔2年買車又買樓

▲ 劉曉莉用了2年時間成功買車又買樓。

普遍大眾期望大學生畢業後，理應找一份舒適、人工高的工作。河南有一名女大學生毅然放棄「坐冷氣房」的工作，轉投清潔工的行業，背後原因賺人熱淚。由最初覺得「冇面」而羞於向親友坦白，到最後得到家人和客戶的認可及讚揚，而且更成功買了上車買樓，十分勵志!

故事主人翁名劉曉莉，出生於河南周口農村，現年38歲。劉女大學畢業後在一家公司做行政管理的工作，於2020年的時候，年紀老邁的父母常常生病，而且兒子讀書的費用也越來越昂貴，令劉曉莉大感壓力。原本的行政工作未能應付日常開銷，她決定辭職從事清潔的工作。

最新影片推介:

劉曉莉憶說，剛開始做清潔行業，她不敢發朋友圈，原因擔心家人知道了，會認為她大學畢業做清潔很丟架。

一個大學畢業生，能力又強怎麼會從事這種工作呢?

從事清潔工當中有很多不為人道的辛酸。為了應付海量的清潔量，劉曉莉試過最長的工作時數達17﹑18小時，由早上7時到凌晨2點。為了節省時間，更不會坐下吃飯，很多時隨便買個麵包一路走一路吃，然後趕去下一個僱主家中工作。此外，她患有結石但卻控制自己少喝水，為的就是減少去客戶家中洗手間的次數及善用工作時間。

儘管生活困難，劉曉莉還是一直堅定在這條路上走下去，

一個人想要的是什麼，只有自己知道，別人怎麼說、怎麼看都無所謂。

她續說，這兩年的清潔的工作帶來的不只有金錢，還有滿足和成功感，

工作完成後，夏季的一杯冷飲，冬日的一碗暖茶，客戶的每一次小舉動都會令自己感動。

從客戶中得到認可和信任，令她感到欣慰也是持續工作的動力之一，覺得能賺多少錢都不重要。劉曉莉憑著努力不懈的精神，最終也收獲到好的成果。現在她已經成功買下了2套房及2架私家車，更自豪跟家人坦白了自己的工作，最後得到爸爸的認同。

我說我看好這個行業，我說不一定上一回大學，非得就幹一種體面的工作，我說每行都有每行的好處。

她也表示，會繼續在這行發展下去，而且也鼓勵一些姊妹好好勇於投身此行，不要礙於面子問題而放棄這個賺錢的好機會。劉曉莉笑著說，她現在的目標是買一輛保時捷(跑車)，因為從事「保潔」，所以要成為一位「保時捷女孩」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希