【戀愛Staycation】解構真人騷有劇本傳聞　林嘉宏視行內「雙周」為目標

ViuTv真人騷《戀愛Staycation》播畢已經三個月，當中有參加者成功配對成為佳話，在10多天的長期相處下，參加者亦因而獲得友誼。而模特兒出身的林嘉宏更額外賺取到名氣，帶挈他的工作量上升。

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節目播畢後，成員們一直保持友好關係，嘉宏更帶頭發起與參加者拍攝YouTube節目，讓大家有個目標可以定期相聚：「希望可以維持大家的關係，同時能夠有更多曝光率。早於兩、三年前我已經有開YouTube頻道的念頭，只是缺乏動力，現在終於順利成章開始拍攝。」

▲ （林綺虹攝）

對於真人騷拍攝，過於平淡就被觀眾嫌悶，夠精彩富話題又被質疑有劇本。嘉宏坦言明白觀眾的想法，但他則代澄清《戀愛Staycation》有劇本的猜測：「節目組在選人方面做得很好，我們8男女的性格、職業、年齡都不同，例如Herny（陳獻略）執著與我的無所謂，Stan（張俊傑）的成熟與傑仔（區晉傑）的幼嫩，性格上容易有衝突，其實不需要劇本，只要做回自己已經足夠有戲劇性。」

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嘉宏與後來加入的Vicky（張嘉盈）火花四濺，結束節目後他們未有否認戀情，但原來一切只是個煙幕：「我們沒有在一起，當時想為觀眾保留一個幻想空間，不想破壞大家當刻的感覺，所以未有即時澄清。節目完結一段時間後我們有出來否認了。」

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在朝夕相處的日子裡，嘉宏承認二人很有感覺，但最後還是要面對現實：「在節目中有很特別的化學作用，大家可以忘記現實中的一切盡情去愛，不需理會對方的職業、年齡、工作、背景。我承認當刻是很有感覺，但回到現實世界有太多事要考量。她比我年長三年、喜歡成熟的男士，加上女性會希望30歲前結婚，但我想為事業奮鬥，各自有自己想法，在表達過後，不在一起也許是好事。」

▲ （instagram圖片）

現實愛情故事

高大靚仔的嘉宏，以為在現實中是個「情場老手」，然而他的戀愛經驗只得3次，都是於大學時期發生。最印象深刻的一位女友患有嚴重濕疹，想要陪伴對方的嘉宏卻被拒諸門外：「她說想一個人靜靜，不想麻煩到我，到後來只會把自己困在家裡不外出，更開始有情緒問題，到後來她提出分開，不想拖延我的時間，不久就分手了。」

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那次分手後至今已經單身三年，剛好是嘉宏想要追求事業發展的時間：「無刻意去多想，只想隨緣，順其自然。」講到擇偶條件，嘉宏喜歡眼睛大、長髮、容易相處、簡單和善解人意的女生，問到他的「賣點」時他笑謂：「我脾氣不錯、容忍程度高。」

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入行經過

現年24歲的嘉宏，大學修讀市場管理，本來打算畢業後投身相關行業：「我對金錢的渴求不大，最重要是安穩，有想過畢業後找一份政府工，夠吃夠用就好。當時想過投考入境處，但近幾年發生太多事，令我覺得很多事情都說不定，太多事都控制不到，於是覺得人生不應追求安穩，倒不如嘗試去接觸自己未試過的東西、趁年輕去做些想做的事。」

在大約3年前，於大學Year2的嘉宏，憑著185cm身高被相中，接拍了人生的第一個廣告，此後便開始對這個行業產生興趣。現在簽約模特兒公司約兩年多，工作目標想做個全能的藝人：「不論演戲、唱歌還是綜藝，每方面都想接觸多一點，對於一個新人來說多嘗試好重要，每個方要都涉獵、學習一下，看對哪方面有較大興趣、能力較好。」

▲ （林綺虹攝）

講起圈中偶像，嘉宏數出「雙周」時雙眼發光：「我的歌手偶像是周國賢，很喜歡他唱歌演繹的感情和感染力，欣賞他彈結他的造詣，近年亦因為他開始去學結他。演員方面是周星馳，從小看他的電影，我爸爸也是周星馳迷，從四、五歲就開始看、看了20多年，他是個出色的喜劇演員，演繹好獨特，如果我去做演員，好想能夠達到他的成就。」

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心理建設

節目中形象正面的他，在播出期間「零負評」，被問到是否準備好迎接難以預料的批評，嘉宏坦言已經做足心理準備。「一向都會打定底，很難做所有事都得到所有人的喜歡。我會去看網民留言，但不會太放心上，因為看得太重會影響自己心情，又怕自己會隨著評語，影響看法與做法，倒不如放膽去做自己想做的事，我也無辦法滿足所有人，喜歡與否我只好接受。」

嘉宏印象最深刻，最有人留言指他說話好尷尬：「但我認同對方的看法，例如我搞爛gag搞不好時確實好尷尬，我會當它是我要去學習、改進的地方，不會因此覺得不開心。」

記者：陳心怡

服裝：The OUTNET @ ACnestudios

場地：THE WAVE

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