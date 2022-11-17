【兩性關係】無懼世俗眼光親情變愛情　靚女嫁大12歲「舅父」8年生3孩

▲ 為了愛情，佢哋唔怕世俗眼光，皆因呢段「舅甥戀」冇血緣關係。

愛情是盲目的，浙江一名美女分享結婚後的幸福生活，與丈夫結婚8年，育有3名小孩，讓人意想不到的，竟然丈夫就是大她12年的「舅父」，這段「舅甥戀」引發外界熱烈討論。

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綜合媒體報道，該名浙江美女與比自己年長12歲的「舅父」結婚，關係曝光後，引來不少負評，不過他們所生的小孩很健康，沒有基因問題，皆因老公6歲時，被外公領養，只是掛名「舅父」，兩人沒有血緣關係，他們拍拖時已得到家人的同意和支持，至今已經結婚8年，並育有3個孩子，家庭生活十分甜蜜。

對於這段非常關係，美女直言，「這是從親情到愛情的雙向奔赴」。消息一出，引來網民熱議，有網民難以接受，更感到關係複雜，「養的舅舅不說，就算是養的哥哥，也接受不了」，不過也有不少網民送上祝福，「你們一家真是他的貴人，妳外公給他童年的家，妳給他成年的家」、「祝福你們！既然決定在一起，就一定要珍惜」。

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責任編輯︰王明芳