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【切勿購買】草本護膚膏含毒藥成分拘2人　衞生署籲停用

社會 16:44 2022/11/17

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(新聞處提供)

衞生署今日（17日）表示，一款標示為「草本護膚膏」的外用產品，含有未標示受管制的藥物成分，警方拘捕2人。

署方指，從一間位於灣仔的處所取得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品的樣本含有「曲安奈德」，是《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥。有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。行動中，兩名分別45歲及60歲女子涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。衞生署的調查仍在進行中。
　　
「曲安奈德」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用如滿月臉、高血壓、高血糖、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「曲安奈德」的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。
　　
衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。

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責任編輯：余思嵐

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