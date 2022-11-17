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【疫苗通行證】當局將推出過渡疫苗通行證　兩類市民合資格申領

社會 16:52 2022/11/17

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醫務衛生局副局長李夏茵。(陳永康攝)

由11月30日起，5至11歲人士須已接種兩劑疫苗、12歲或以上人士一般須已接種3劑疫苗，才能符合「疫苗通行證」的接種要求。醫務衞生局副局長李夏茵今（17日）公布，當局將推出「過渡疫苗通行證」，將有兩類人士受惠。

李夏茵說，由於持有醫學豁免證明書的個別人士，如經醫生評估適合並開始接種疫苗，需要等候最多6個月才完成接種3劑，未能在豁免證明書有效期內符合「疫苗通行證」接種要求，故當局推出過渡安排。

「過渡疫苗通行證」的有效期會直至下一劑疫苗的建議接種日期為止。合資格獲發「過渡疫苗通行證」的市民有兩類，包括準備開始接種疫苗的醫學豁免證明書持有人；和已開始接種疫苗的醫學豁免證明書持有人。

李夏茵指，如持有醫學豁免證明書的人士準備開始接種疫苗，由11月22日起，他們可攜同豁免證明書，前往指定地點接種第一或第二劑疫苗，其後會獲發「過渡疫苗通行證」；而在11月22日前已接種第一或第二劑疫苗，但未到期接種下一劑的醫學豁免證明書持有人，可由當日起攜同醫學豁免證明書及接種紀錄，申領「過渡疫苗通行證」。

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記者：黃悅晴

疫情 醫務衞生局 疫苗通行證 疫苗

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