【聖誕打卡點】聖誕必到尖沙咀鐘樓 打卡美國知名藝術家WhIsBe巨型雕塑軟糖熊

領賢慈善基金將在尖沙咀鐘樓旁，舉行大型戶外公共藝術展覽 「TICK TOCK，TICK TOCK」，展出知名美國藝術家WhIsBe迄今最大型、高達8米(約26呎)的巨型雕塑軟糖熊。三層樓高的紅色雕塑結合現代軟糖熊與古代恐龍，新舊交錯，同場還有另一座背靠維港約2米高蔚藍色雕塑。

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展覽在今年11月17日至明年1月1日舉行，一紅一藍雕塑結合科技元素如擴增實境(AR)及Instagram濾鏡，讓市民記住每一刻甜蜜快樂時光。

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地點︰尖沙咀鐘樓前(水池旁)

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責任編輯︰陳珈希