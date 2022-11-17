【美國研究】長期開大音量聽音樂恐永久失聰　全球逾10億年輕人高危

▲ 長期大聲聽音樂恐永久損失聽力，全球逾10億年輕人高危。

愛聼音樂同時也要注意保護耳朵！美國最新研究發現，全球有超過10億青少年族群暴露在喪失聽力危機中，專家呼籲加强對聲音裝置限制，保護聽力。

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綜合外國媒體報道，世界衛生組織顧問兼研究員Lauren Dillard所組織的研究團隊，分析2000至2021年間3個數據庫及33項關於個人收聽設備和嘈雜音樂場所的科研文章，涉及人數近2萬人；研究結果刊登於知名醫學期刊《BMJ Global Health》。

報告中指出，隨著各類型耳機盛行，使用者長時間佩戴且不注意音量調節，恐會陷入聽力危機，其中以青少年族群為高危。

數據顯示，12至34歲人士中有24%以個人收聽設備聼音樂時無視音量安全警告，其中23%成年人和27%未成年人接觸過設備的過度噪音。另外有48%人士長時間暴露於過度噪音環境中，例如酒吧、夜店等高分貝音樂場所。研究者估算，全球約有6.7億至13億5000萬年輕人，日後將面臨聽力損失。

促各政府加強宣導保護聽力

世界衛生組織（WHO）指出全球現有逾4.3億人患殘疾性聽力損失。年輕人長時間使用個人收聽設備如智能手機、藍牙或全罩耳機等到嘈雜的音樂場所，又不注意聲音分貝過高問題，聽力持續暴露在危險音量下，聽力系統非常容易受損。

Lauren解釋，青少年時期更容易患聽力損失；年紀越增，受損程度也將不斷攀升：

反覆或單次不安全聆聽，會對聽覺系統造成生理損傷。長期暴露於噪音中，損傷會逐漸加劇。當耳朵中的感覺細胞和結構持續疲勞，聽力發生改變，出現暫時性甚至永久性耳鳴或耳聾。這是一輩子的傷害。

研究者呼籲，各國政府應加強保護聽力的宣傳，更多限制個人聲音設備，確保使用者擁有安全收聽環境。

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責任編輯：羅嘉欣