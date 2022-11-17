【兒童色情】警方打擊兒童色情物品拘10人　廿歲仔以數百元網上賣片

▲ 警方打擊兒童色情物品拘10人，廿歲仔以數百元網上賣片。（曾秋文攝）

警方採取代號「跨欄」行動，打擊兒童色情物品罪行，行動中共拘捕10名男子。網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，警方首先在秀茂坪區拘捕一名20歲無業男子，他涉嫌「管有兒童色情物品」、「串謀發佈兒童色情物品」被捕。調查後懷疑他聯同其他人士在社交媒體平台兜售兒童色情物品，出售價錢由500至1,000元不等。

至昨日(16日)，警方再在多個地點拘捕多9名男子(22至57歲)，他們涉嫌「管有兒童色情物品」。行動中共檢獲12部電腦、9部手機和4個外置儲存裝置，初步調查案件涉及不少於250段兒童色情影片。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，今年首3季警方共錄得55宗兒童色情物品案件，比去年同期上升4% ，當中6成案件涉及網上社交平台，超過7成的受害兒童年齡介乎12至16歲，大部受害兒童是透過網上遊戲聊天或交友程式認識犯案者，而案發地點多是受害人家中發生。

警方強調兒童慣常玩的網上遊戲，同時是一個交友平台，有機會玩遊戲的同時結識立心不良的人，犯案者會對兒童投其所好，從而成為「朋友」或「情侶」，誘使他們自拍裸露照片或影片，部分案件中受害兒童主動提供裸露照片或影片給網友。陳幸明呼籲家長應關心子女在網上交友和活動情況，以免墮入網絡陷阱。

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記者：曾秋文