【活得健康啲】認清沐浴露致敏成分　皮膚科醫生解構冬日洗澡護膚7大貼士

▲ 皮膚科醫生解構冬日洗澡護膚7大貼士。

秋冬轉季，保濕護膚特別重要，而揀選沐浴露時有何要點？TOPick訪問了皮膚科專科醫生胡惠福，教大家認清沐浴產品可能會出現的致敏成分，同時分享冬日洗澡需特別留意的7大事項，關注護膚的人士絕對不容錯過。

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胡醫生分享，揀選沐浴產品時，其實成分越簡單越好，因為致敏風險會比較低一些；應盡量減少用清潔力太強的肥皂，以免洗走皮膚天然的保護膜，令皮膚更乾燥及有敏感風險。

胡醫生建議，可揀選一些温和無皂鹼的沐浴乳，例如pH5.5的弱酸性產品，減少刺激皮膚；也可以揀選滋潤保濕成分的沐浴乳，含親水性成分如甘油、維他命B5、透明質酸等成分，幫助皮膚保濕；並配合親油性成分，例如神經醯胺等，用來鎖緊水分，增加保濕效果。

至於一些容易致敏的成分，則包括酒精、香料、色素，又或一些強效去角質成份（果酸、水楊酸、乙醇酸等）、含磨砂粒子，或同時含多種植物精油、植物萃取物的配方，胡醫生表示亦應盡量避免使用。

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要避免皮膚乾燥敏感，胡醫生指出，應避免洗澡次數太多，每天一次已足夠，因沖涼次數過多，有機會洗走皮膚正常保護層，令皮膚變得更加乾燥及容易敏感。

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胡醫生表示，部分人士誤以為熱水澡可緩解痕癢情況，但其實熱水會洗刷皮脂，令水分更容易流失，皮膚反而因此變得更乾燥，令病情惡化。因此一般建議洗澡時水溫不宜超過40°C，大約30至37°C的溫水即可，而每次洗澡時間不宜超過15分鐘。

▲ 皮膚科專科醫生胡惠福。（越玲瓏攝）

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責任編輯：陳昊淋