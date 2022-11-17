【虐兒】機構接168宗懷疑虐兒個案　身體虐待個案較去年升9%

▲ 防止虐待兒童會今年接獲168宗懷疑虐待兒童舉報，涉及202名兒童。（黃小冰攝）

防止虐待兒童會今（17日）公布，該會的「求助及親子支援熱線」在今年度共接1,136宗舉報及諮詢，當中有168宗是懷疑虐兒個案，涉及202名兒童以及194名懷疑施虐者，其中身體虐待個案佔比最多，達57%，接著是心理虐待及性侵個案，各佔14%及12%。防止虐待兒童會建議，盡快完成強制舉報虐兒個案的立法工作，以及立法禁止體罰等。

防止虐待兒童會表示，168宗懷疑虐待兒童個案，涉及202名兒童，其中6至8歲兒童佔最多，共54人，其次是3至5歲，共43人；9至11歲兒童亦有36人。而其中涉身體虐待的個案也佔最多，共有95宗，達57%，數字較去年升9個百分比；其次是心理虐待個案，共23宗，佔14%，亦較去年多3%。而涉及性侵、疏忽照顧局多種虐待的，分別有23宗、17宗及12宗。該會亦將其中31宗個案轉介警方、社署及學校社工等處理，而會方評估其餘個案後，亦其中3宗分別涉及多種虐待，以及高危身體虐待。

至於懷疑施虐者則共有194人，其中129人即6成半為家庭成員，而母親佔最多共55人。會方亦公布，致電熱線的人士中，71%為兒童的家庭成員或受虐兒童本人，其次便是公眾或鄰居的舉報，有234宗，即21%。

被問到為何身體虐待個案會較去年升9%，防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，身體虐待較易辨識，而隨著有關虐兒的報導增加，社會對虐兒的關注度上升，再加上兒童開始復課，有關個案便較易被發現。

至於懷疑虐兒數字較去年下跌，黃翠玲指，數字年年有上有落，但料仍有很多個案在社區中未被揭露，數字未必完全反映整體情況，相信若政府立法強制舉報懷疑虐兒個案數字會再升。

而近年多次有照顧兒童機構出現虐兒事件，黃翠玲認為，機構應加強監測監管，內部亦應設保護兒童政策，例如員工要有入職培訓及定期評估員工與兒童相處時的互動等，相信可減相關虐兒危機。

防止虐待兒童會並倡，政府盡快完成強制舉報懷疑虐兒個案的立法工作，並就舉報準則、渠道及時限及推行細節等指定明確清晰的指南；同時應全面立法禁止包括家庭裡的體罰。

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記者：黃小冰