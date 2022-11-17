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【減肥秘訣】外遊吃多了極速增重逾4磅　營養師黃凱詩推介日式瘦身餐【內附餐單】

保健美顏 18:11 2022/11/17

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外遊吃多了增磅？營養師黃凱詩推介日式減肥餐，一星期吃兩次，可減一磅半至兩磅左右。

剛從日本旅遊回港，Bonnie立即問道︰「旅行後，你增了多少磅？」

「2磅左右，該不難處理。」聽我說罷，她表示不滿地說︰「為何我會增了4磅多，我的基因應該出現了問題，連飲水也會肥。」

「別老是在推卸責任，都怪你天天在吃甜品，零食不離口。」我點出她的致肥死穴。

她即時不服地說道：「你也有吃和牛燒肉，還有你至愛的大蝦天婦羅。」

每星期可減1.5至2磅

我立即反駁︰「這些你也有吃，但我沒天天零食甜品。」她頓時語塞，好一陣，語氣放軟地問道：「可給我一個速成的減肥餐嗎？」

「減肥餐是有的，但不是速成，一星期可減1.5磅至2磅左右。」我說。

她眨眨眼，俏皮地說：「一試無妨！說來聽聽。」

人類就是這樣，唾手可得的，便不懂珍惜。我說︰「你喜歡日式、港式、韓式還是西式。」她愕然地說︰「現時的減肥餐，真的很國際化。」我笑言︰「要配合不同口味的戰友吧！」她答道︰「還是愛日式。」

魚生壽司別選魚腩

「這個星期，找兩天吃壽司，你可以選六件魚生壽司，當然別選魚腩，另外多叫一客枝豆和茶碗蒸。回家後，吃一隻香蕉或12粒提子就是了。」我建議。

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「好像很容易，但是，為甚麼要吃枝豆？」

「枝豆，是這個餐單的主角！除了含有豐富維他命外，還有高纖高蛋白和豐富鉀質的特點，對減磅十分重要，而且它也含有澱粉質，能提升飽肚感。」

「既然這麼好，何不全餐吃枝豆？」她又問。

「太寡和沉悶，都是減肥大忌，一餐裏，有帶子吞拿魚和油甘魚，不是更精采嗎？」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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