【親子關係】孩子只想要肯回應的爸媽 張欣欣︰父母付出什麼將來便獲得什麼
之前，看到新聞，桌球選手傅家俊在比賽中表現卓越，鎂光燈光猶在閃爍；第二天，便湊女兒參加活動，真是貼地的好爸爸。近日，他和一對千金的短片，更令我對人與人的關係有一點反思。
每個人，或多或少都會思索，在對方眼中究竟是如何看待自己。尤其是，對方是你情之所鍾，他 / 她的一言一行你更會多番琢磨揣摩。你心中的那個他或她——為何WhatsApp發給他 / 她的Message，久久未見藍剔？明明見到是「輸入中」，何以仍不回應我？他 / 她上車後，為何回頭望了我一眼？一顰一笑，心蕩神馳。而我心中的他——我的兒子，便令我魂牽夢縈。
其實，小朋友要的很簡單；反之，是大人們想得太複雜。大人們常想：子女會如何看自己？根本上，子女未懂什麼是看法。他 / 她們要的，只是一個肯回應的真實爸爸，而不是只是名義上的爸爸。
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我只是盡力成為生活中一個肯回應的爸爸：兒子和我說話，聽他、應他。兒子看故事書，讀給他聽、解給他聽。兒子把球打上假天花槽中，哭喪著臉問可否替他拿下來，允他、慰他。玩具沒電了，兒子默默拿過來時，為他換上新電池；玩具壞了，兒子弄不好時，隔天便為他修理好。我只是在行動上和語言上盡力去回應他而已；換來的，卻是賺得超乎所以——兒子覺得我是世上最叻的人，最好的父親！誰說子女難侍候？端看你有沒有耐性罷了。
中國有句說話很好：父父子子。第一個的「父」是名詞，第二個「父」是動詞。意思是：做父親的，要盡父親的責任；然後做兒子的，便會盡孝子的責任了。可見，父子關係是雙向的。今天你付出什麼，將來便獲得什麼。而誠信，雖是老生常談，卻是當好父母的不二法門。其實，子女們不曉得什麼是誠信，但我應允了子女而能按時做到，他 / 她們便認定我是個好爸爸。有人說，子女不體諒父母在外工作辛苦，今天做不到明天補做，今天玩不到明天再玩，不也是一樣嗎？
但是，試想想：子女們根本未曾跟大人們去工作過，「做嘢辛苦」對子女而言是個很抽象模糊的概念，父母不應以此而苛求。反之，想深一層，當你應承了子女後，他 / 她們小小的心靈整天望穿秋水等你回來，滿臉焦灼等你打開家中大門回家時；最後，卻換來你今天很倦改明天再算的託辭，子女們會不失望透頂嗎？
要成為更好、更叻、更強的父母，原來可以好簡單。言行必隨，真心回應，便是子女心中的最可信賴的英雄。因為，你不單給予他 / 她們最安全舒適的家居；更是他 / 她們精神上安頓的所在，學習的楷模。
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撰文 : 張欣欣 中文科補習名師