即測港人濕重指數 對抗轉季手腳冰冷 一招行氣活血

香港人出名濕氣重，別以為春夏才受濕氣困擾，其實冬天一樣「濕」，而且又「濕」又「寒」！立冬後天氣開始轉涼，日夜溫差大，人體會啟動保護機制，減少不必要的熱量消耗，使新陳代謝減慢，體內水分代謝不良，容易積聚濕氣，導致血氣不足。濕冷氣候，加上平日經常喝凍飲、打邊爐等，都容易造成手腳冰冷的情況。想知自己是否屬於濕重體質？來看看有沒有以下的症狀，同時教你一招行氣活血，告別手腳冰冷！

手腳冰冷不一定寒底？「寒濕」最難搞！

一到冬天，很多人都會有手腳冰冷問題，尤其晚上睡前要暖被，又要穿厚襪，甚至嚴重的要抱暖水袋才能入睡。大部分人會認為有手腳冰冷就屬「寒底」，買些藥材進補便可調理身體，其實從中醫學角度，每個人的體質都不同，不同體質也會出現手腳冰冷問題。

此外，人的體質會隨着年齡的增長、環境變化、飲食偏好，以及情緒變化等內外因素的差異而轉變。香港濕冷的氣候，容易令人體血氣流動減弱，積聚濕氣，加上大家長時間留在冷氣房，夏天又愛喝大量凍飲，都會令氣血變差，所以香港人多屬寒濕體質。寒濕體質是指體內血氣不足、濕氣過重、新陳代謝減愎，不但會有水腫、消化不良、容易疲倦等問題，還會導致手腳冰冷。

而港人最愛吃火鍋，看似可以「圍爐取暖」，其實當中的高脂肪或高膽固醇食材如肥牛、內臟等，都會令脾胃功能不足，令消化不良，也會形成寒濕。

▲ 即check你有多少項濕重症狀。

一招促進氣血循環 改善手腳冰冷

若你有以上症狀，很可能屬寒濕體質，應從生活及飲食方面入手，盡量保持室內環境乾爽，戒吃生冷食物及凍飲，同時定期為身體祛濕。最簡單可以使用一些有效祛濕、促進血氣運行的保健腳貼，於睡前貼於雙腳，貼一晚就能輕鬆達到理想祛濕效果。推介日本和田保健貼，能於短時間內將體内濕氣、多餘水分抽出體外，有效改善身體疲勞、四肢痠軟狀況。另有特別添加辣椒精華的和田唐辛子保健貼，能有助促進血液循環，倍加溫暖感之餘，比一般保健貼更能促進新陳代謝及祛濕排毒，每晚睡前貼上，貼一晚就能將體內濕氣及多餘水分抽出，改善不同體質引致的手腳冰冷問題。

▲ 和田竹酢保健貼及唐辛子保健貼一盒有24片，輕鬆貼一晚就可以解決手腳冰冷問題。

日本和田保健貼更獲香港醫護學會託註冊中醫師進行面診評估的研究，證實有助改善近9成濕氣、血氣等問題。這個冬季，若出現手腳冰冷狀況，試試轉用和田保健貼，方便快捷又省時，而且價錢實惠，安全又有效。

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（特約）