【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得

不少人也會想知道KOL界的秘聞，近日就有一名有米KOL Sean LamSean Lam在社交平台上與網民玩「你問我答」爆料，「Coffee從良後，係咪無嘢聽？」KOL回覆：「咩叫從良後，有嘢聽啦梗係。」其後又出指有KOL成為人妻後仍會偷食，又指有已婚KOL出席富豪飯局。

當中矛頭指向由藝人轉型KOL兼任瑜伽老師的林芊妤（Coffee），與家人在泰國度假中的Coffee也不得不在IG Story中接連反撃！

【視如家人】林芊妤印傭離鄉7年悉心照顧翟伯伯 Coffee贈獎金淚別：謝謝付出

Coffee被影射

有網民問Sean Lam「Coffee從良後，係咪無嘢聽？」KOL回覆：「咩叫從良後，有嘢聽啦梗係。」Sean Lam稱有人妻KOL去偷食，當網民問「最紅去飯局嘅係邊個」，Sean則以一個咖啡emoji回答。

於是這樣令網民聯想到提及過的「Coffee」，也即是林芊妤。

網民對「娛圈女藝人出席飯局」也感興趣，問及吳若希、陳靜（Dada）、蔡嘉欣等有否參與。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Coffee激動澄清

Coffee在TG群組入面回應指自己根本唔識對方：「佢真係亂up當秘笈」，又保證自己從來無去過飯局。

她續表示以前一個朋友幫那位KOL的老婆免費宣傳過佢哋間花店，同對方毫無交情，「無啦啦咁樣屈人都得嘅？」。

後來，Coffee接連在IG Story發文：

去旅行應該心情好好 無啦啦俾人影響 原來人只要有把口就講乜都得



咁樣一句說話 就抹煞左我咁多年嘅努力 一朝頭早嬲到成個人醒咗 其實我真係好忙 要照顧家庭又要工作又要打理生意 估唔到我而家竟然要花呢啲時間 喺度澄清呢啲無謂嘅流言 但我知道如果我唔講嘢呢個人只會越嚟越過分 我相信呢個世界係有報應 我希望我唔識嘅呢個人 會得到佢應有嘅教訓



原來網上講嘢真係冇責任 我依家想寄封誹謗嘅信俾佢都唔知寄去邊? 啱啱聽我群組嘅人講原來佢喺日本 所以佢講過唔怕人對付佢 咁係咪即係做縮頭烏龜可以唔使負責任? 今朝件事真係令我覺得好莫名其妙同好不忿 不過最大既感覺係 原來網上世界真係亂講咩都得



講完好似唔使負責任咁 其實佢有冇諗過信口開河嘅說話



係會深深影響到人地既人生



不過可能呢個係正正佢想要嘅目的?



試吓幾多人因為別人既中傷而去了結自己生命 點解可以心地咁差?



我知道佢好想得到更多嘅關注 因為咁樣佢先至會有更多嘅follower



我唔想俾佢得逞



所以我今日澄清咗之後 無論佢再講亂講的咩我都唔想再理



清者自清 總之我同我嘅家人幸福就夠啦



我阻止唔到人哋把口 不過我可以無視呢種無謂人



反正我都冇時間理



我會繼續開心過我嘅生活



祝大家生活愉快

Sean後來上載有關Coffee的新聞寫道：「一個一個來 大老虎」、「沒有證據的話 我怎能說出口 偽人一個一個來處理」。對於Coffee想向他出律師信，他就回應：「對號入座嘅人心慌慌」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Sean Lam與太太鬧離婚？

Sean Lam是花店老闆，他在IG上不時分享富貴生活，身家也相當豐厚。Sean的太太Toby Sin是澳門模特兒，並似是吳若希老公Alex的前度，Toby更曾指吳若希是小三，十分混亂。

有網民懷疑Sean與太太鬧離婚，因此就突然在網上爆料。

最新影片推介：陳瀅專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R