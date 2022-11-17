  • 25°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 19:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【心肌梗塞】70歲老翁連續數天打嗝　誤以為食滯送院揭患心肌梗塞

醫生診症室 18:04 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

70歲老翁連續嗝氣數日，誤以為食滯送院揭患心肌梗塞。

許多人以為「打嗝」只是食得太飽或胃氣脹所致，而掉以輕心。但有醫生指，若果「打嗝」持續多天仍未消失，隨時是身體健康的重大警號，有70歲男病患更因「打嗝」而揭發患上心肌梗塞。

最新影片:

日本電視節目《幫緊你醫緊你》(主治医が見つかる診療所) 便於節目上探討「打嗝」問題，循環內科醫生杉岡充爾表示，曾有一名70歲男子持續多天不斷打嗝，起初以為是自己吃得太飽所致，沒有加以理會，惟直到第4天早上，情況開始進一步惡化，不但劇烈反胃，而且不停嘔吐，最終需要送院治療。男病人經檢查後，證實患上心肌梗塞。

至於為何打嗝似乎是心肌梗塞的警號？杉岡醫生則解釋，雖然心肌梗塞一般症狀為胸口出現疼痛，惟心臟位置與胃部接近，故心臟出現異常時，或會刺激橫膈膜或胃部引發收縮，導致打嗝。

註冊營養師李淑玶推薦的護心血管飲食法:

  • 燕麥含豐富水溶性纖維，有助降膽固醇有助心血管健康。
  • 果仁（杏仁、合桃、夏威夷果仁、腰果）等含豐富單元不飽和脂肪，有助降低壞膽固醇（LDL）及增加好膽固醇（HDL），保護心臟。
  • 深海魚含豐富多元不飽和脂肪中的奧米加3脂肪，有助調整膽固醇。
  • 食物中能攝取豐富鉀、鎂及鈣，有助降血壓，減低心臟病風險。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【心肌梗塞】大熱天卸貨完即上車開大冷氣 26歲送貨員急性心肌梗塞險亡
12:23 2022/07/25
【心肌梗塞】大熱天卸貨完即上車開大冷氣 26歲送貨員急性心肌梗塞險亡
【心肌梗塞】21歲胖男常熬夜煙酒不斷　心肌梗塞送院吸出10塊血栓
11:41 2022/10/04
【心肌梗塞】21歲胖男常熬夜煙酒不斷　心肌梗塞送院吸出10塊血栓
【心血管疾病】33歲男無三高患心肌梗塞　醫生揭2大生活習慣惹禍
12:44 2022/11/03
【心血管疾病】33歲男無三高患心肌梗塞　醫生揭2大生活習慣惹禍

你可能感興趣

【心肌梗塞】大熱天卸貨完即上車開大冷氣 26歲送貨員急性心肌梗塞險亡
12:23 2022/07/25
【心肌梗塞】大熱天卸貨完即上車開大冷氣 26歲送貨員急性心肌梗塞險亡
【心肌梗塞】21歲胖男常熬夜煙酒不斷　心肌梗塞送院吸出10塊血栓
11:41 2022/10/04
【心肌梗塞】21歲胖男常熬夜煙酒不斷　心肌梗塞送院吸出10塊血栓
【心血管疾病】33歲男無三高患心肌梗塞　醫生揭2大生活習慣惹禍
12:44 2022/11/03
【心血管疾病】33歲男無三高患心肌梗塞　醫生揭2大生活習慣惹禍
健康問題 治療 綜藝節目 日本 心臟病

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
今日 11:15
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
【晚吹戀講嘢】港女與法籍富二代展浪漫情緣 Manchester因一事拒當少奶奶
18:50 2022/11/16
【晚吹戀講嘢】港女與法籍富二代展浪漫情緣 Manchester因一事拒當少奶奶