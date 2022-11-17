【心肌梗塞】70歲老翁連續數天打嗝　誤以為食滯送院揭患心肌梗塞

▲ 70歲老翁連續嗝氣數日，誤以為食滯送院揭患心肌梗塞。

許多人以為「打嗝」只是食得太飽或胃氣脹所致，而掉以輕心。但有醫生指，若果「打嗝」持續多天仍未消失，隨時是身體健康的重大警號，有70歲男病患更因「打嗝」而揭發患上心肌梗塞。

最新影片:

日本電視節目《幫緊你醫緊你》(主治医が見つかる診療所) 便於節目上探討「打嗝」問題，循環內科醫生杉岡充爾表示，曾有一名70歲男子持續多天不斷打嗝，起初以為是自己吃得太飽所致，沒有加以理會，惟直到第4天早上，情況開始進一步惡化，不但劇烈反胃，而且不停嘔吐，最終需要送院治療。男病人經檢查後，證實患上心肌梗塞。

至於為何打嗝似乎是心肌梗塞的警號？杉岡醫生則解釋，雖然心肌梗塞一般症狀為胸口出現疼痛，惟心臟位置與胃部接近，故心臟出現異常時，或會刺激橫膈膜或胃部引發收縮，導致打嗝。

註冊營養師李淑玶推薦的護心血管飲食法:

燕麥含豐富水溶性纖維，有助降膽固醇有助心血管健康。

果仁（杏仁、合桃、夏威夷果仁、腰果）等含豐富單元不飽和脂肪，有助降低壞膽固醇（LDL）及增加好膽固醇（HDL），保護心臟。

深海魚含豐富多元不飽和脂肪中的奧米加3脂肪，有助調整膽固醇。

食物中能攝取豐富鉀、鎂及鈣，有助降血壓，減低心臟病風險。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣