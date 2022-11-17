【香港小姐】徐菁遙慶祝結婚13周年　Suki由屋邨搬入4千呎豪宅成闊太

▲ 徐菁遙與老公黃浩慶祝結婚13周年。

前港姐徐菁遙（原名徐淑敏，Suki）於2009年與商人黃浩閃電結婚，二人婚後誕下3女，成幸福靚媽後，淡出幕前。

不經不覺，原來Suki已結婚13年，兩夫婦趁住「花邊婚」周年紀念，撇甩3名寶貝女到五星級酒店staycation慶祝。昨日（11月16日）Suki上載與老公撐枱腳的合照，冧爆留言：

眨吓眼就十三年了，期待我哋嘅三十周年結婚紀念日🌹❤️

相中見Suki悉心打扮赴會，穿上低胸裙的她小鳥依人地依偎著老公的臂彎，少女味依然。

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▲ Suki在2006年參加《香港小姐競選》入行。

出道3年閃婚嫁人

現年38歲的Suki於2006年參加《香港小姐競選》後入行，雖然最終落敗沒有名次，僅得旅遊大使獎，但獲TVB賞識簽約成為旗下藝人。其後獲安排參與劇集拍攝，包括《巾幗梟雄》、《仁心解碼》等，而節目則有《最緊要正字》、《甜姐兒》等。

Suki憑著甜美外表深得觀眾喜愛，正當獲大台力捧之際，她選擇嫁為人妻。當時與年長12年的黃浩只認識兩個月，奉女成婚，誕下長女黃心瑤（Vianna）。2011年誕下二女黃心柔（Renee），2014年則誕下細女黃心誼（Isabella）。

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彩雲邨長大

在公屋彩雲邨長大的Suki榮升為闊太後，未有閉關在家做少奶奶，反而不斷進修增值自己。除了創立自家護膚品牌之外，還修讀珠寶鑑證課程，更遠赴瑞士學餐桌禮儀及到日本「藍帶國際學院」學法國菜進修廚藝等。

她與丈夫、奶奶及姑奶共一家七口同住於大埔比華利山的4000呎獨立豪宅，好客的她不時邀請圈中朋友到家中聯歡。TOPick過去曾訪Suki的大屋，其大埔豪宅共有4層連天台。

她的主人房在4樓，奶奶和姑奶及女兒的房間在3樓；2樓是飯廳、1樓為客廳；而地下花園設有按摩池，主要是女兒們使用，有時更會招呼同學仔。去年為二女Renee在家中舉行華麗的公主風派對慶生，除了為浴缸添置花瓣浴，還悉心布置滿粉紅色的餐桌及座墊。

即使Suki已離開幕前多時，仍對身形管理十分重視，就算已為3女之母，身材依舊沒走樣。反而比以往keep得更fit，尤其童顏臉保養得宜，與長女拍在一起十足兩姊妹一樣！

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