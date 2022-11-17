【美食速報】華御結三款「秋冬之選」日式湯品　儲滿印花卡送自選和風御結

▲ 華御結「秋冬之選」三款全新升級日式人氣湯品。（圖片由品牌提供）

熱辣辣的湯品絕對是秋冬暖胃之選，華御結向來都有提供日式湯品，踏入11月更推出三款全新升級日式湯品：和風骨膠原雞丸豆乳湯、六種野菜鹽麴蕃茄濃湯及和風粟米牛乳濃湯。讓大家感受日式湯品的和風暖意，呈現日式家庭料理的温暖感覺，華御結全線分店還有自選御結套餐優惠和限時滋味回贈大賞，大家準備儲印花賞御結！

華御結全新推出的三款和風升級湯品包括和風骨膠原雞丸豆乳湯，由原有的豆乳雞湯升級而成，選用雙倍份量的100%日本豆乳、日本產蔬菜和雞肉丸子，蘊含蛋白質與骨膠原成分，具有美容功效。主要材料：豆乳（日本）、雞肉丸（日本）、甘筍、 白菜、本菇、腐皮。

第二是高纖低卡純素之選的六種野菜鹽麴蕃茄濃湯，以日式昆布湯底配以六種嚴選蔬菜，加入日本大熱整腸排毒超級食物糯麥和低鈉「魔法調味料」鹽麴，令全素湯品亦不減鮮味，更是高纖低碳水低熱量，照顧都市人健康需要，無添加動物性食材，素食人士也可放心享用，主要材料：甘筍、洋蔥、意大利青瓜、椰菜、茄子、蕃茄、糯麥（日本）、鹽麴（日本）。

第三則是和風粟米牛乳濃湯，升級配方以日式鰹魚湯作基底以提升鮮味，選用全脂牛奶、、粟米蓉與粒粒香甜粟米烹煮而成，口感香濃醇厚，主要材料：牛奶、粟米。

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華御結各分店每天由中午12時起提供御結套餐優惠，即可以優惠價自由搭配心水御結款式及品嚐新推出升級版的日式湯品（原價：＄24），大家可組合成營養滿分的和風套餐（至醒貼士：購買Set C ($59)，挑選 [御結]三個*，即以折合低至$5輕嘗湯品）。

御結粉絲注意！除了優惠套餐，當然不容錯過華御結年末推介——滋味回贈大賞。即日起至12月31日憑期間限定印花卡，品嚐御結與新湯品的搭配同時，儲滿印花即免費賞你自選御結！凡惠顧滿$40，即可獲印花卡1張及印花2個，持有印花卡之顧客每惠顧滿$20，即可獲印花1個，集齊印花10個可免費獲贈任何自選御結1件。

華御結母公司百農社於2022年初創立了全新品牌「OMUSUBI」，提供正宗和式御結及多款傳統日式湯品。最新推出日本產黑豚野菜味噌湯（六白黑豚使用）重現以日式高湯烹調的經典湯品味道。適逢崇光感謝祭，OMUSUBI銅鑼灣崇光分店推出限定優惠，由即日起至12月4日凡購買任何產品，均可以半價$24換購任何一款湯品（三選一，價值$48）。無論新品或人氣湯品：京都腐皮豆乳昆布湯（柚子風味）和瀨戶內產天然真鯛昆布清湯都可加配！

「OMUSUBI」銅鑼灣分店

地址：銅鑼灣崇光百貨地庫2層17號舖

營業時間：星期⼀⾄⽇：10:00-22:00 (以崇光百貨營業時間為準）

「OMUSUBI」中環分店

地址：中環國際金融中心商場1樓1061號舖

營業時間：星期一至五：08:00-22:00，星期六、日及公眾假期：09:00-22:00

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責任編緝：蕭雅文