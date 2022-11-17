【施政報告2022】龍漢標促政府撤所有樓市辣招　「已完成歷史任務、可功成身退」

▲ 地產及建造界議員龍漢標。（胡偉明攝）

地產及建造界議員龍漢標今日在立法會發言時表示，對施政報告無處理「樓市辣招」感到可惜。他強調，「辣招」僅屬「非常時期的非常措施」，認為已完成歷史任務，可功成身退。

立法會連續第二日辯論施政報致謝議案，龍漢標發言時重提「樓市辣招」的初衷和目標，包括遏抑外來需求、投資需求和投機需求，優先照顧香港永久居民置業需求，避免資產市場金融體系帶來重大風險等。

但他同時指出，現時不論本地或外圍經濟狀況，與當年推出「辣招」時，已不可同日而語。他舉例指，在過去的「非常時期」，美國和多個經濟體採取量化寬鬆政策，利率長期處於超低水平，熱錢不斷流入香港，吸引不少炒家入市；但美國聯儲局今年已加息6次，利率達2008年以來最高水平。

龍漢標提到，本港今年成交宗數明顯下跌，而上月3項「辣招稅」稅款僅1.59億元，較2018年6月最高的45.7億元水平，大幅減少97%，形容炒家已經絕跡，強調遏抑外來需求、投資需求和投機需求的目標，已經達成。

他續指，施政報告提出，政府會主導土地供應，未來5年準備好可興建不少於7.2萬個私樓單位的土地；而上月底的長遠房屋策略最新報告亦推算，未來3至4年，一手私樓供應量平均每年2.3萬個，較過去10年一手樓成交量，平均每年1.6萬個，大增40%，強調土地供應亦已到位，防止市場因供應短缺而升溫的目標，亦已基本達標。

不過，他批評，「辣招」令交易成本大增，加上按揭成數亦收緊，市民即使有能力供樓，亦無法應付大筆首期和印花稅，認為「辣招」不但未能照顧港人置業需要，更破壞置業階梯，形容是有違國家主席習近平七一講話中，要求港府幫助港人「生活變得更好、房子住得更寬敞」的叮囑。

龍漢標強調，政府當務之急要穩住經濟，減低資產市煬波動，舒緩金融體系所承受的壓力，形容「辣招」已完成歷史任務，換來了足夠時間，令樓市供求回復平衡，認為已經可以功成身退，促請政府取消所有「辣招」。

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記者：胡偉明