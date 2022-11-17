【極度俏郎君】姜皓文宣萱讚ERROR勤力　張慧儀：覺得佢哋好可愛

▲ 姜皓文與宣萱。（越玲瓏 攝）

ViuTV劇《極度俏郎君》在今日（11月17日）於土瓜灣舉行開鏡拜神禮，姜皓文、宣萱、張慧儀、強尼、練美娟、葛綽瑤（Yoyo）、黎彼得，以及及ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）等出席。

姜皓文、宣萱、張慧儀疆同接受媒體訪問，當中宣萱與姜皓文都是首次參演ViuTV劇集。宣萱稱：「第一次拍ViuTV嘅劇集，唔辛苦，工作過後個樣仲係好正常。」

今次與ERROR合作，她有睇4子新節目《ERROR自爆96小時》，更透露受感動睇到眼濕濕：「佢哋好有心去做好，想去轉變。」至於姜皓文稱：「佢哋好勤力，拍劇嘅同時忙緊演唱會，會諗點樣去採排、揀歌等。」

▲ 張慧儀與ERROR。（越玲瓏 攝）

張慧儀笑言：「好開心一齊講笑，佢話佢細個有睇我啲戲，今次係第一次合作，都仲未拍到我哋嘅對手戲，覺得佢哋好可愛。」宣萱踢爆表示：「保錡好口花花，又話覺得我好靚、好鍾意我。」

姜皓文更指保錡似他的弟弟：「保錡真係好似我細佬，個樣同動靜都似，好多嘢講，把聲好響。」

此外，宣萱表示與張慧儀很有緣：「以前係同事，亦係鄰居，估唔到𠵱家先第一次合作。」

記者：梁樂欣

