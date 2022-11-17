【服務態度】著運動衫去DIOR被冷眼對待　網民力數3大最串品牌SALES

▲ 有網民到名牌店遭冷眼，引起一眾網民力數三間最串品牌SALES。

正所謂「今時今日咁既服務態度唔夠㗎」，到名牌店購物，當然是「買埋服務」。近日，有位女網民斥名店職員的服務態度，取決於客人的衣著打扮，更分享自己當天的衣著到名牌店DIOR購物時，被現場職員冷眼對待，令佢大呻：「寧願洗多幾百蚊都唔想再嚟！」事後還引發了一眾網民分享三大「臭串」品牌的職員態度惡劣！

相信有些人到名牌店逛街時，總會有心理關口感到大壓力，要面對被職員「跟貼」之外，還可能被無視及冷眼對待。早前有位女網民於Facebook「爆怨公社」發文，指自己到台灣新光三越某間DIOR分店逛街，由於當時事主身穿運動服裝，「可能長得像學生」，主動向職員查詢週年慶有什麼禮盒時，怎料該名職員冷淡回應：「上面不是有？」，之後事主想續問有關問題時，該名職員卻說「稍等一下」便無視事主直接招待另一名中年女人。

職員的惡劣態度令事主直接「轉身走人」，去了另一間DIOR分店光顧，發現兩間分店的職員態度差天共地，「相比之下，一進去店員很親切問要找什麼，香水也很認真地介紹，每問一個口紅色號，都很親切試在她手上給我看！」最後，即使事主只購買了兩枝唇膏，但店員的態度都很真誠，不會「擺臉色」。

兩間態度相比真的差很多，寧願花多幾百元，也不要去南X店的DIOR週年慶！

帖文一出，不少網民分享自己遇到態度差的職員，深同感受。有網民直言「有職員睇唔起人，憑咩？」、「Dior d sales 真係好西，陪朋友買野，睇中左隻戒指佢話冇晒我嘅size，叫佢睇下邊間有貨都唔理我，問多佢一次都係唔理，朋友有買嘢，佢啲態度都唔係好。」、「啲名店sales唔知咩出身，大部分住公屋都狗眼看人低，以為自己高人一等」、「講真的有些櫃姐很瞧不起人」！

當中有網民被職員「白鴿眼」，一眾網民力數買三大「最串」品牌：

▲ 屯門分店Bobbi brown。（圖片來源：ShopsinHK）

網民指bobbi brown公認第一「最串」，有港女表示被職員以態度差對待的經驗，可以寫滿一本簿，「試過因為試過因為著運動衫，喺times square Lane crawford 被 bobbi brown & bare minerals 白鴿眼。但係其他品牌唔會咁唔專業，所以我最後轉咗用其他品牌嘅產品」、「 bobbi brown間間都串的」、「我幾年前普通衫去朗豪坊Bobbi brown 睇嘢，因為無化開粧唔熟化妝品所以有問多兩吓，全程唔夠20分鐘，咪又係粗聲粗氣，但我俾咗千六蚊買嘢囉！」

▲ 朗豪坊M.A.C 。（圖片來源：Trip.com）

第二「臭串」為朗豪坊M.A.C，有網民表示自己明明有消費，卻成為了出氣袋，不理解為何朗豪坊M.A.C職員態度如此惡劣，大呻「「朗豪坊 M.A.C 都好串…我買完嘢，都唔知自己做錯啲乜，要受到惡言相向態度，咁樣對客」

▲ 銅鑼灣SOGO Gucci。（圖片來源：Trip.com）

第三為銅鑼灣SOGO Gucci，「見錢先笑」，有網民指自己穿搭得比較隨便到Gucci購物，原本態度冷淡，但因為事主有消費，態度隨即180度轉變，「我著拖鞋入銅鑼灣sogo Gucci 買銀包，我問佢6千幾個隻仲有無貨，串串貢唔想理我咁，到我埋單過陣笑笑口咁」。

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責任編緝：蕭雅文