【極度俏郎君】保錡意外跟宣萱+張慧儀合作圓夢　Dee從前輩身上學習獲益良多

▲ ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）一同受訪。（越玲瓏 攝）

ViuTV劇《極度俏郎君》在今日（11月17日）於土瓜灣舉行開鏡拜神禮，姜皓文、宣萱、張慧儀、強尼、練美娟、葛綽瑤（Yoyo）、黎彼得，以及及ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）等出席。

ERROR四子一同接受傳媒訪問，爆笑分享今次的拍攝感受。

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▲ （越玲瓏 攝）

化身古惑仔

四子以古惑仔造型示人，外表搶眼突出。肥仔指：「造型上破格，演繹方式都是跟我們平時的感覺去做。」

Dee談及跟前輩合作的感受：「我比他們更早跟黑哥、宣萱合作，黑哥一直了予我的感覺都是一位非常謙厚的前輩，在他身上學習到很多，看到他在片場的專注，對待後輩、前輩的態度，我覺得好正。宣萱令我很意外的是他原來會追看ERROR的節目，很快便建立了親切感。」

原來宣萱除了忙拍劇外，亦會抽空追看ERROR拍攝的《自爆96小時》。

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與女神合作

保錡既喜歡宣萱，又喜歡張慧儀，今次可以一次過跟兩位女神合作。他謂：「很意外可以跟宣萱一起工作，小時候有看她的劇，真人也很美，跟慧儀姐說她很美。」

193即笑言：「保錡很喜歡看慧儀姐以前的作品，經常大讚對方很美。」

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未知演唱會詳情

提到年底舉行的演唱會，ERROR表示售票詳情交由公司公布，他們均表不不知情，4子異口同聲強調：「我們很喜歡拍劇，每天24小時都在拍劇，所以都未有時間去採排演唱會和做歌。」

他們對演唱和Talk騷部分大賣關子，相信404都很期待入場觀看。