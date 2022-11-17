【聖誕2022】龍島聖誕節期間限定禮盒 朱古力及曲奇禮盒慶祝聖誕

由40年前半島酒店第一家店開始，龍島的朱古力及甜點產品一直以匠心創意及細膩工藝見稱，近年更推陳出新，在經典的朱古力及甜點工藝上發揮創意，致力推動革新甜品，引領朱古力美食新潮流。今年全新推出的聖誕節期間限定朱古力及曲奇禮盒、聖誕蛋糕等，賣相各具特色，選擇多元化，讓人愛不釋手。

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為迎接聖誕節，龍島今年以「Holly Jolly」為主題推出一系列充滿聖誕節慶色彩的朱古力及曲奇禮盒、聖誕蛋糕等，禮盒包裝以專屬聖誕的紅與綠為主調，精緻典雅，配合匠心創意的滋味甜點，將為大家呈獻一個充滿濃濃節日色彩的聖誕。

龍島2022 聖誕節期間限定禮盒將於11月2日起陸續於全線龍島分店正式發售。

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責任編輯︰陳珈希