【最新疫情】今增8,052宗確診　另多12名確診者離世

▲ （馮漢柱攝）

本港今日（17日）新增8,052宗確診，其中本地感染佔7,519宗、輸入佔533宗，另多12確診病人離世。

新增533宗檢測陽性輸入個案，當中包括474宗核酸檢測陽性及59宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，288宗涉及機場檢測樣本、168宗涉及第一至三日樣本，餘下77宗涉及第四至七日樣本

截至11月17日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現221宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現47宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及55宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，今共678間學校呈報1,101宗確診，有18間學校共20班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，15間安老院舍，共19名院友、2名員工確診，111名院友及員工檢疫；3間殘疾人士院舍，共3名院友確診，6名院友需要檢疫。

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責任編輯：李榮忠